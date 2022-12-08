У Єврокомісії впевнені, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Єврокомісії впевнені, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні

28
У Єврокомісії впевнені, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні
У Єврокомісії впевнені, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні
У Єврокомісії переконані, що зможуть знайти спосіб, як зняти угорське вето щодо рішення про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.
Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі.
«Ми чітко заявиляли: наша підтримка України є непохитною. І ця підтримка також продовжиться наступного року. Очевидно, це стосується також нашого зобов’язання надати подальшу макрофінансову допомогу Україні в рамках пакету на 18 млрд євро. Ми продовжимо намагатися знайти рішення. Якщо це не вийде одним шляхом, ми знайдемо інший... Але очевидно, що ми знайдемо рішення, щоб гарантувати, що ці виплати відбудуться», — сказав речник.
Читайте також
Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.
Зокрема, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт, хоч і заблокував макрофінансову допомогу ЄС для України, насправді не проти фінансової підтримки для України, але в інший спосіб.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.