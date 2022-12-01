У ЄС пропонують встановити стелю ціни російської нафти на рівні $60 – WSJ — Finance.ua

У ЄС пропонують встановити стелю ціни російської нафти на рівні $60 – WSJ Сьогодні 18:09 — Енергетика

Європейська комісія звернулася до 27 держав-членів блоку із проханням затвердити верхню межу ціни на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що згідно з планом, G7 та Австралія заборонять надання послуг для постачання російської нафти морем, якщо нафта не буде продаватися за ціною на рівні граничної або нижче.

Усі 27 держав-членів повинні затвердити «стелю цін», яка переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня. Але члени блоку «значною мірою об’єдналися навколо верхньої межі в 60 доларів за барель настільки, що Єврокомісія вважає, що може укласти угоду на цьому рівні», йдеться у публікації. G7 також необхідно буде затвердити ціну.

Високопосадовці країн-членів блоку розпочали обговорення пропозиції у четвер вдень. Рішення очікується пізніше у четвер, офіційні особи заявили, що польські представники запросили час, щоб узгодити план ЄК із Варшавою.

Запровадження стелі цін є частиною спроби Заходу скоротити нафтові доходи кремля, зберігаючи при цьому стабільними світові постачання нафти та уникаючи зростання цін на енергоносії.

Як повідомлялося, країни Заходу ведуть дискусії щодо верхньої межі на ціну російської нафти. Європейський Союз обговорював можливість обмеження ціни на російську нафту на рівні 65-70 доларів за барель.

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити верхню цінову межу на рівні 30-40 доларів, його підтримують Польща та країни Балтії.

5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, G7 планують обмеження цін на російську нафту. Постачальники транспортних послуг матимуть змогу експортувати її, коли ціна не перевищуватиме встановлені ліміти. Ці заходи також мають набути чинності 5 грудня.

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Укрінформ За матеріалами:

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