У ЄС побільшало українців із тимчасовим захистом

У країнах Європейського Союзу зросла кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту. Станом на 30 листопада 2025 року в ЄС перебували 4,33 млн українців, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни. Порівняно з кінцем жовтня цей показник збільшився на 30 615 осіб.

Про це повідомила пресслужба Євростату.

Куди їдуть українські біженці

Традиційно найбільше українців прийняла Німеччина — 1 241 000 осіб (28,7% від загальної кількості в ЄС). Польща прийняла близько 968 750 осіб (22,4%), а Чехія — 392 670 (9,1%).

За даними Євростату, українці складають понад 98,4% осіб, які отримали захист у ЄС. З них 43,6% - дорослі жінки, 30,7% - неповнолітні та 25,7% - дорослі чоловіки.

Де кількість українців зростала найшвидше:

Німеччина (+11 040),

Польща (+3 745),

Іспанія (+2 810).

Водночас у Франції та Литві кількість українців зі статусом тимчасового захисту скоротилася.

Як свідчать дані Євростату, найвищий рівень концентрації переміщених осіб на тисячу місцевих жителів зафіксовано у Чехії (36,0), Польщі (26,5) та Словаччині (25,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу населення.

У листопаді в ЄС ухвалили близько 53 735 нових рішень про надання тимчасового захисту українцям. Це на 32,5% та 27,8% менше порівняно з вереснем та жовтнем відповідно.

В Євростаті пояснюють таку динаміку стабілізацією ситуації після змін у правилах виїзду з України для чоловіків віком 18−22 роки.

Коли українські біженці почнуть повертатися додому

Finance.ua вже писав , що Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року.

Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб.

