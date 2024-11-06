У ЄС планують продовжити швидкісні залізничні лінії Берлін-Варшава до Києва до 2040 року — Finance.ua

У ЄС планують продовжити швидкісні залізничні лінії Берлін-Варшава до Києва до 2040 року Сьогодні 06:26

У ЄС планують продовжити швидкісні залізничні лінії Берлін-Варшава до Києва до 2040 року

Запуск швидкісного залізничного сполучення від Берліна до Варшави планують у 2030 році, а його продовження до Києва заплановано на наступному етапі розвитку Транс’європейської транспортної мережі TEN-T — до 2040 року.

Про це повідомив Апостолос Ціцікостас, який проходить процедуру затвердження на посаді єврокомісара зі сталого транспорту і туризму на слуханнях у комітеті з питань транспорту і туризму.

«Я стежитиму за тим, щоб це було першочерговим завданням, щоб ця мережа розвивалася… Я дуже тісно співпрацюватиму з Німеччиною, з Польщею, з Україною», — сказав він, відповідаючи на запитання депутата Європарламенту від Польщі Даріуша Йонскі, який наголосив на важливості цього напряму.

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Ціцікостас зазначив, що існують проблеми щодо збільшення швидкості залізничного руху на українському боці, однак такі проблеми є і в деяких східних країнах ЄС.

«Нам доводиться багато працювати для цього, це дуже дорого, але ми маємо це зробити», — наголосив майбутній єврокомісар, відзначивши необхідність більших зв’язків усередині залізничного сполучення в Євросоюзі.

Він заявив, що представить план зі з’єднання столиць ЄС і великих міст високошвидкісною залізницею, включно з нічними поїздами. Крім того, Ціцікостас зобов’язався представити єдину цифрову опцію бронювання та продажу квитків на залізничні перевезення в перший рік свого мандата.

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Депутати закликали майбутнього єврокомісара бути суворішими щодо держав-членів, щоб вони виконували свої зобов’язання з гармонізації залізничного сполучення з метою збільшення залізничних перевезень удвічі до 2050 року. Зокрема, пропонувалося запровадити англійську мову як запасну мову для машиністів поїздів, оскільки наразі машиністи поїздів мають розмовляти мовою кожної країни, через яку вони проїжджають, що призводить до того, що вантажні поїзди зупиняються на кордонах для зміни машиністів.

Ціцікостас, зі свого боку, заявив про наміри реалізовувати директиву про комбіновані перевезення, збільшувати мультимодальні та інтермодальні перевезення і розробити необхідні заходи підтримки, які забезпечать рівні умови для всіх видів транспорту — єдине рівне ігрове поле.

Майбутній єврокомісар, який представляє Грецію, також висловився за морську промислову стратегію, щоб зберегти лідерство Європи.

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У своїй вступній промові Ціцікостас зобов’язався для просування рішень щодо декарбонізації транспорту, таких як виробництво сталого палива і розвиток інфраструктури для зарядки, представити план інвестицій у сталий транспорт у 2025 році, водночас щодо конкурентоспроможності він пообіцяв розробити промисловий план дій ЄС для автомобільного сектору, оскільки багато депутатів скаржилися на кризу в європейському автомобілебудуванні через посилення Китаю.

Що стосується туризму, він сказав, що ЄС має зберегти своє перше місце в рейтингу напрямків у світі. Він узяв на себе зобов’язання щодо стратегії сталого туризму, щоб підтримати галузь і зберегти добробут місцевих громад.

Згідно з наявною процедурою, на підставі рекомендацій комітету Конференція президентів (президент Європарламенту Мецола і голови політичних груп) проведе остаточну оцінку і оголосить слухання закритими 21 листопада, після чого будуть опубліковані листи з оцінками.

Обрання європарламентарями повного складу Єврокомісії (більшістю голосів під час поіменного голосування) наразі заплановано на пленарну сесію 25−28 листопада у Страсбурзі.

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