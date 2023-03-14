У ЄС підтвердили продовження персональних санкцій проти росії на пів року — Finance.ua

У ЄС підтвердили продовження персональних санкцій проти росії на пів року Сьогодні 11:32 — Фондовий ринок

У ЄС підтвердили продовження персональних санкцій проти росії на пів року

Рада ЄС продовжила санкції проти осіб, що відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, до 15 вересня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізосіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції стосуються 1473 осіб та 205 організацій.

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«росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а також непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України», — додають у Раді ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз майже вичерпав свої варіанти каральних заходів проти росії, і блоку необхідно зосередити увагу на фінансовій та військовій підтримці України.

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