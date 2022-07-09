У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою — Finance.ua
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У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою

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У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
У Японії створили «кафе проти прокрастинації»: його не можна покинути, поки робота не буде зробленою
Нещодавно у TikTok завірусилось відео із японським закладом, який позиціонує себе як «кафе проти прокрастинації».
Особливість цього місця в тому, що його не можна покинути, якщо ви не завершили свої справи.
У закладі, що розташований на заході Токіо, є 10 місць, зарезервованих для письменників, редакторів, художників та всіх, хто бореться з прокрастинацією і дедлайнами. Тому на вході персонал запитає, що саме ви робитимете у закладі та скільки часу на це потрібно, потім ви обираєте собі місце, де працюватимете.
Щодесять хвилин працівники питатимуть, як ваш прогрес та перевірятимуть, чи не б’єте ви байдики. Якщо буде прогрес, то можна отримати смаколик у подарунок.
Кава та чай у закладі — безкоштовні у необмеженій кількості, а високошвидкісний Wi-Fi та док-порти встановлені на кожному місці.
Коли ваше завдання буде виконано, ви отримаєте спеціальну позначку, що завершили свої справи й можете піти з кафе.
52-річний власник Такуя Кавай, який сам є письменником, каже, що сподівається, що суворі правила допоможуть людям зосередитися.
За матеріалами:
РБК-Україна
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