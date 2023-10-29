У Японії стартував продаж гібридного мінівена Lexus LM нового покоління — Finance.ua

У Японії стартував продаж гібридного мінівена Lexus LM нового покоління Сьогодні 23:12 — Фондовий ринок

У Японії стартував продаж гібридного мінівена Lexus LM нового покоління

Lexus LM другого покоління AW10 дебютував у квітні цього року і навіть уже продається у Китаї, де й налагоджено виробництво моделі. Праворульну версію мінівена Toyota представила лише зараз.

Новий Lexus LM побудований на базі Toyota Alphard AH40. У стандартну комплектацію моделі другого покоління увійшла адаптивна підвіска AVS, яка забезпечує плавний рух незалежно від швидкості. Вона активно гасить коливання, крени та клювання при гальмуванні.

Габаритна довжина другого Lexus LM — 5125 мм, ширина — 1890 мм, висота — 1955 мм. Розмір колісної бази — 3000 мм. Шини — 17 або 19 дюймів на вибір.

У Японії новинку пропонують у представницькій версії LM500h Executive, яка позиціонується як альтернатива класичним люксовим автомобілям. Салон у такого мінівена чотиримісний із окремими капітанськими кріслами у другому ряду. Між передніми і задніми сидіннями — звукоізолююча перегородка зі скла, що затемнюється, аж до 100-відсоткової непроникності. Регулюється вона за допомогою спеціальної кнопки. Також у розпорядженні задніх пасажирів 48,0-дюймовий медіадисплей, холодильник та аудіосистема преміум-класу Mark Levinson 3D Surround Sound із 23 динаміками.

Lexus LM500h використовує гібридну силову установку на базі 2,4-літрового бензинового турбомотора T24A-FTS віддачею 275 к.с. та 460 Нм крутного моменту. Допомагає ДВЗ встановлений на задній осі електродвигун, який генерує 103 к.с. та 169 Нм. Сумарна потужність агрегатів — 371 к.с. Привід — повний. Споряджена маса мінівена — 2460 кг.

У Японії цінник нового Lexus LM стартує від 133 500 доларів.

Autogeek За матеріалами:

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