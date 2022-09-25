У яких випадках відмова у прийнятті на роботу є законною — Finance.ua

У яких випадках відмова у прийнятті на роботу є законною Вчора 12:09 — Особисті фінанси

У яких випадках відмова у прийнятті на роботу є законною, www.freepik.com

Закон забороняє необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. В окремих випадках подібне порушення може призвести навіть до кримінальної відповідальності посадових осіб роботодавця. Але є випадки, коли відмова вважається законною.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Необґрунтованою є відмова у прийнятті на роботу:

без будь-яких мотивів, або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

Щодо останнього випадку, то чинне трудове законодавство дозволяє відмовляти у прийнятті на роботу, коли:

відсутня вакансія на посаду, на яку заявив себе претендент;

претендент відмовляється від проходження випробувального терміну, який у період воєнного стану може бути встановлений для будь-якої категорії працівників;

робота протипоказана претенденту за медичним висновком за станом його здоров’я;

діють обмеження щодо спільної роботи на одному підприємстві осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони будуть безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному;

наявні певні обмеження для окремих професій, посад або робіт:

щодо рівня освіти (лікарем, наприклад, може працювати лише особа з відповідною медичною освітою); щодо віку (для виконання робіт із важкими чи шкідливими умовами праці, наприклад, не можуть залучатись особи молодші 18 років); щодо наявності громадянства України (іноземці, зокрема, не можуть працювати на посаді державного службовця); щодо статі (існує обмеження у залученні жінок до окремих видів гірничих робіт); щодо стажу (допустимою, наприклад, є вимога мінімального стажу роботи за спеціальністю для зайняття посади); щодо судимості чи іншої заборони (вироком суду особі може бути обмежено право займати певні посади чи займатись певною діяльністю); щодо бездоганної ділової репутації (керівником банку, наприклад, не може бути особа, що раніше керувала банком, який збанкрутував); щодо сумісництва (законодавством про запобігання корупції встановлені обмеження щодо виконання іншої оплачуваної діяльності особами, що виконують функції держави).

Тим не менше на вимогу претендента, а вагітній, жінці з дитиною до 3 років чи одинокій особі з дитиною до 14 рокі або дитиною з інвалідністю в обов’язковому порядку, повинні бути надані мотивовані причини відмови в письмовому вигляді. Роботодавець також повинен мати підтвердження того, що кваліфікація чи професійні якості претендента не відповідають запропонованій посаді. При цьому вимоги не повинні бути завищені та мають вкладатись у межі, визначені відповідними кваліфікаційними довідниками.

Разом із тим із окремими категоріям осіб роботодавець безумовно зобов’язаний укласти трудовий договір. Це стосується:

молодих фахівців, направлених у встановленому порядку на таке підприємство;

працівників, запрошених на роботу в порядку переведення;

виборних працівників після закінчення терміну повноважень;

працівників, яким надане право поворотного прийняття на роботу.

Необґрунтована або незаконна відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена в суді протягом 3-місячного строку, який починається з дня, коли особа дізналась або повинна була дізнатися про порушення свого права.

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