У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП — Finance.ua

У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП Сьогодні 22:28 — Страхування

У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП

Поліс цивільної відповідальності (автоцивілка, ОСЦПВ ) забезпечує відшкодування потерпілому у ДТП. Але існують випадки, коли відшкодування винуватцю аварії доведеться повернути, та ще й доплатити.

Про це пише портал Твоя машина.

Водії, які застрахували свою цивільну відповідальність вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП.

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Однак за деяких умов страхова компанія хоч і оплатить ремонт «чужого» автомобіля, не виключено, що пізніше ці кошти вона стягне з водія, який придбав автоцивілку (так званий «регрес»).

Стягнення страховою компанією коштів у порядку регресу передбачено статтею 38 Закону «України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Таке стягнення коштів можливе в таких випадках:

водій перебував у стані алкогольного сп’яніння;

водій керував транспортом без права на керування відповідної категорії;

після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;

автомобіль був у несправному технічному стані;

водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.

Якщо винуватець ДТП не повертає ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку.

Окрім відшкодування, винуватцю аварії потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень.

Твоя машина За матеріалами:

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