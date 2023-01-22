У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП

Страхування
68
У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП
У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП
Поліс цивільної відповідальності (автоцивілка, ОСЦПВ) забезпечує відшкодування потерпілому у ДТП. Але існують випадки, коли відшкодування винуватцю аварії доведеться повернути, та ще й доплатити.
Про це пише портал Твоя машина.
Водії, які застрахували свою цивільну відповідальність вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП.
Читайте також
Однак за деяких умов страхова компанія хоч і оплатить ремонт «чужого» автомобіля, не виключено, що пізніше ці кошти вона стягне з водія, який придбав автоцивілку (так званий «регрес»).
Стягнення страховою компанією коштів у порядку регресу передбачено статтею 38 Закону «України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Таке стягнення коштів можливе в таких випадках:
  • водій перебував у стані алкогольного сп’яніння;
  • водій керував транспортом без права на керування відповідної категорії;
  • після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;
  • автомобіль був у несправному технічному стані;
  • водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.
Місце для вашої реклами
Якщо винуватець ДТП не повертає ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку.
Окрім відшкодування, винуватцю аварії потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень.

Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте автоцивілку за 15 хвилин на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Твоя машина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.