У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП — Finance.ua

У яких випадках страхова вимагатиме грошей з застрахованого винуватця ДТП
Поліс цивільної відповідальності (автоцивілка, ОСЦПВ) забезпечує відшкодування потерпілому у ДТП. Але існують випадки, коли відшкодування винуватцю аварії доведеться повернути, та ще й доплатити.
Про це пише портал Твоя машина.
Водії, які застрахували свою цивільну відповідальність вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП.
Однак за деяких умов страхова компанія хоч і оплатить ремонт «чужого» автомобіля, не виключено, що пізніше ці кошти вона стягне з водія, який придбав автоцивілку (так званий «регрес»).
Стягнення страховою компанією коштів у порядку регресу передбачено статтею 38 Закону «України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Таке стягнення коштів можливе в таких випадках:
- водій перебував у стані алкогольного сп’яніння;
- водій керував транспортом без права на керування відповідної категорії;
- після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;
- автомобіль був у несправному технічному стані;
- водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.
Якщо винуватець ДТП не повертає ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку.
Окрім відшкодування, винуватцю аварії потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень.
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