У яких випадках можуть заблокувати картку та як діяти її власнику — Finance.ua

У яких випадках можуть заблокувати картку та як діяти її власнику Вчора 14:00 — Особисті фінанси

У яких випадках можуть заблокувати картку та як діяти її власнику

У разі блокування банківської картки банк лише зупиняє операції за рахунком, до якого вона прикріплена. Відповідно власник такої картки не може знімати з неї гроші, здійснювати перекази або онлайн-платежі. Однак кошти на рахунку зберігаються і нікуди не зникають.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

Як зазначається, воєнний стан, насправді, не забороняє блокувати картки у більшості випадків.

Найчастіше ж відбувається «замороження коштів» у зв’язку з:

1. Невірним введенням PIN-коду 3 рази поспіль.

2. Закінченням терміну дії картки.

3. Нестандартними операціями по карті або сумнівною активністю клієнта. Це можуть бути, наприклад, спроби:

здійснити онлайн-покупки на значну суму, якщо до цього особа лише знімала готівку і ніколи не використовувала картку для інтернет-розрахунків;

провести розрахунки у різних регіонах протягом короткого часу або на велику суму в нічний час;

розрахуватися карткою українського банку у регіонах, що віднесені до зон ризику (Латинська Америка, Індія, Індонезія тощо).

4. Рішенням суду або відкритим виконавчим провадженням.

5. Фінансовим моніторингом.

У перших трьох випадках проблема із доступом до коштів вирішується зазвичай дуже легко. Власнику заблокованої картки достатньо відвідати відділення банку або зателефонувати на гарячу лінію для її розблокування або замовлення нової у разі, якщо термін дії завершився.

Щодо інших двох є певні нюанси. Так, блокування банківських рахунків за рішенням суду або у межах відкритого виконавчого провадження може мати місце, наприклад, якщо власник картки має неоплачені штрафи, кредити, борги за житлово-комунальні послуги тощо.

Між тим в умовах воєнного стану:

забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії рф, у період такої окупації;

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни росії);

фізичним особам дозволено здійснювати видаткові операції з арештованих рахунків за умови, що сума стягнення (боргу) не перевищує 100 000 грн.

Тож, якщо сума боргу за виконавчим документом не перевищує 100 000 грн, проте картку все ж заблокували у межах виконавчого провадження під час воєнного стану, для отримання доступу до коштів на ній необхідно:

звернутися до найближчого відділення банку або фінансової установи, в якій наявна заборгованість, з вимогою зняття арешту;

зателефонувати на гарячу лінію НБУ за телефоном 0 800 505 240 у разі виникнення перешкод або відмови банку в обслуговуванні видаткових операцій.

Щодо фінансового моніторингу, то він спрямований, зокрема, на виявлення непрямих ознак відмивання грошей. Про виявлені випадки банки мають повідомляти Держфінмоніторинг, який у свою чергу перевіряє усі обставини. Подекуди таке розслідування і відповідно блокування коштів на рахунку триває цілими тижнями. Від власника картки вимагатимуть надати пояснення щодо походження коштів, у т.ч. документальне.

Виявлені під час фінансового моніторингу порушення найчастіше мають місце, якщо особа отримує платежі з різних джерел та часто знімає готівку. Відповідно щоб уникнути ризиків «замороження коштів» у разі здійснення благодійних зборів для ВСУ, переселенців тощо під час воєнного стану необхідно завчасно повідомити банк про мету збору коштів або відкрити спеціальний рахунок під ці цілі.

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