У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення — Finance.ua
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У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення

Особисті фінанси
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У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення
У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення
Страхові виплати для громадян України можуть бути перераховані у декількох випадках. Перерахунок може бути як індивідуальний, так і масовий.
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Як зазначається, згідно з законом, індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат може проводитись у зв’язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини або зміною складу сім’ї померлого. Перерахування виплат може проводитись у випадку відповідного звернення потерпілого або члена його сім’ї.
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Щодо масового перерахунку, то він здійснюється без обігу людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.
Повідомляється, що у 2023 році максимальний коефіцієнт збільшення страхових виплат становить 1,197. Тому розмір виплати збільшиться не більше ніж на 1500 гривень.
Зазначимо, що до страхових належать такі виплати:
  • допомога в разі тимчасової непрацездатності;
  • одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності (призначається на підставі довідки МСЕК щодо визначення відсотка втрати професійної працездатності);
  • щомісячні страхові виплати;
  • виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого (одноразова допомога сім’ї; одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого; щомісячні страхові виплати).
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