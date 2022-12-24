У яких областях з початку року найбільше подорожчали м'ясо, птиця та сало (інфографіка) — Finance.ua

У яких областях з початку року найбільше подорожчали м'ясо, птиця та сало (інфографіка) Сьогодні 23:02 — Особисті фінанси

У яких областях з початку року найбільше подорожчали м'ясо, птиця та сало (інфографіка)

Повномасштабне вторгнення росії сильно вдарило по українській економіці, зокрема, викликавши рекордну за кілька років інфляцію. Через фактори, пов’язані з війною, в Україні зросла вартість більшості харчів: найсильніше це відобразилося на овочах, яйцях, крупах, цукрі, олії та м’ясі. Лише за останній місяць м’ясо та м’ясні продукти подорожчали більш ніж на 24%, а риба та рибопродукти — більш ніж на 44%.

Про це пише портал «Слово і діло».

Найбільше з початку року середня вартість яловичини, свинини, птиці, курячого філе, риби та сала зросла на Херсонщині (станом на жовтень).

Найвища середня ціна на яловичину у Києві та західних областях України. У столиці кілограм яловичини станом на листопад коштував у середньому 222,11 грн, у Закарпатській області — 233,91 грн, в Івано-Франківській — 219,42 грн, Львівській — 216,99 грн.

На Херсонщині кілограм яловичини у жовтні в середньому коштував 272,4 грн — на 42,6% більше, ніж на початку року. На другому місці за швидкістю подорожчання Закарпаття — плюс 20,6% до ціни порівняно із січнем.

Найдорожча свинина у Херсонській області — 295,76 грн (станом на жовтень), а також у Києві, Київській, Харківській та Чернігівській областях — у середньому 171-175 грн.

Найбільше ціни з початку року зросли у Житомирській області (+41,7%), Івано-Франківській (+44,9%), Тернопільській (+40,5%), Чернігівській (+43,4%).

Курячі тушки на Херсонщині у жовтні в середньому коштували 169,09 грн за кілограм — на 127,3% дорожче, ніж у січні. Станом на листопад найвища середня вартість птиці була у Житомирській області — 84,87 грн, Київській — 84,82 грн, Кіровоградській — 82,85 грн та Чернівецькій — 90,08 грн.

Куряче філе на Херсонщині коштувало у жовтні в середньому 277,61 грн (+116,2%). У листопаді найвища ціна була у Кіровоградській області (143,11 грн), Миколаївській — 141,92 грн, Одеській — 141,22 грн, Чернівецькій — 142,65 грн.

На 135,7% з початку року на Херсонщині подорожчала морожена риба — 270,61 грн за кілограм станом на жовтень. У листопаді найвищі ціни на рибу були у Волинській області — 170,49 грн (+58,3%), Івано-Франківській — 168,48 грн (+61,9%), Одеській — 159,01 грн, Тернопільській — 158 93 грн.

Окрім Волинської та Івано-Франківської областей, найбільше риба з січня подорожчала у Чернівецькій та Чернігівській областях.

Кілограм сала у Херсонській області у жовтні коштував близько 265,34 грн — плюс 156,3% з початку року. У листопаді на Київщині кілограм сала коштував у середньому 229,47 грн (+105,3%), у Харківській — 206,4 грн (+113,7%), у Волинській — 190,33 грн (+96%), у Києві — 205,51 грн.

Інфографіка: «Слово і діло»

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.