У яких містах Польщі швидко зменшується населення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких містах Польщі швидко зменшується населення

63
У яких містах Польщі швидко зменшується населення
У яких містах Польщі швидко зменшується населення
Згідно з даними GUS, Лодзь вкотре стало лідером серед міст, де населення зменшується найшвидше.
Читайте також
Тут населення міста зменшилося на понад 6000 осіб за останній рік, пише inpoland.
Головне статистичне управління опублікувало звіт про населення Польщі по регіонам у 2025 році. Дані станом на 1 січня свідчать, що населення Польщі зменшується.
Порівняно з 1 січня 2024 року населення по всій країні зменшилося майже на 147 500 осіб.
Найбільше скорочення спостерігалося в Нижньосілезькому воєводстві — на 28 600 осіб.
Читайте також
Найменше скорочення спостерігалося в Поморському воєводстві — лише на 80 осіб. Варто зазначити, що за цей час населення зменшилося в кожному з 16 воєводств.
Порівняно з даними за 2024 рік, у 61 з 66 міст з правами повіту спостерігалося скорочення населення.
Приріст населення міст відзначено в:
  • Кракові (на 2967 осіб),
  • Варшаві (на 2246),
  • Гданську (на 1280),
  • Жешуві (на 1049)
  • Жорах (на 149).
Найбільше мешканців втратили
  • Лодзь — за даними GUS населення міста скоротилося на 6 322 особи порівняно з 1 січня 2024 року.
  • У Бидгощі кількість мешканців скоротилася на 2 391 особу,
  • у Щецині — на 2 360 осіб,
  • у Валбжиху — на 1 546 осіб,
  • у Коніні — на 963 особи,
  • у Хелмі — на 780 осіб,
  • у Перемишлі — на 758 осіб,
  • у Сопоті — на 459 осіб.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Середня валова місячна зарплата у другому кварталі 2025 року досягла 8 748,63 злотих, що свідчить про зростання на 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).
  • При втраті українського номерного знака у Польщі в першу чергу необхідно написати відповідну заяву до польської поліції. Рух без номерних знаків заборонено.
При перетині кордону на автомобілі, не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems