У яких містах Польщі швидко зменшується населення — Finance.ua

У яких містах Польщі швидко зменшується населення Сьогодні 18:00

Згідно з даними GUS, Лодзь вкотре стало лідером серед міст, де населення зменшується найшвидше.

Тут населення міста зменшилося на понад 6000 осіб за останній рік, пише inpoland.

Головне статистичне управління опублікувало звіт про населення Польщі по регіонам у 2025 році. Дані станом на 1 січня свідчать, що населення Польщі зменшується.

Порівняно з 1 січня 2024 року населення по всій країні зменшилося майже на 147 500 осіб.

Найбільше скорочення спостерігалося в Нижньосілезькому воєводстві — на 28 600 осіб.

Найменше скорочення спостерігалося в Поморському воєводстві — лише на 80 осіб. Варто зазначити, що за цей час населення зменшилося в кожному з 16 воєводств.

Порівняно з даними за 2024 рік, у 61 з 66 міст з правами повіту спостерігалося скорочення населення.

Приріст населення міст відзначено в:

Кракові (на 2967 осіб),

Варшаві (на 2246),

Гданську (на 1280),

Жешуві (на 1049)

Жорах (на 149).

Найбільше мешканців втратили

Лодзь — за даними GUS населення міста скоротилося на 6 322 особи порівняно з 1 січня 2024 року.

У Бидгощі кількість мешканців скоротилася на 2 391 особу,

у Щецині — на 2 360 осіб,

у Валбжиху — на 1 546 осіб,

у Коніні — на 963 особи,

у Хелмі — на 780 осіб,

у Перемишлі — на 758 осіб,

у Сопоті — на 459 осіб.

