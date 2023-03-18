У яких країнах залишили безкоштовний транспорт для біженців з України — Finance.ua

У яких країнах залишили безкоштовний транспорт для біженців з України Сьогодні 18:02 — Особисті фінанси

У яких країнах залишили безкоштовний транспорт для біженців з України

Європейські країни усіляко підтримують українських переселенців, які залишили свої домівки, надаючи різну допомогу, зокрема право безоплатно їздити в громадському транспорті. Чи діють пільги на проїзд у країнах Європи 2023 року — читайте далі.

Безкоштовний проїзд на певний період

Багато країн, які забезпечували переселенцям з України безкоштовний проїзд, скасували або звузили такі можливості. Розглянемо, які держави зберегли для українців право користуватися пасажирським транспортом безоплатно.

Хорватія

З 1 березня громадяни України мають право безоплатно їздити у II класі поїздів внутрішнього сполучення за наявності смарткартки HŽPP з відповідним профілем (діє до кінця 2023-го). Смарткартку можна отримати на підставі документа, що посвідчує особу, сплативши 3 євро.

Литва

Українці, які втікли від війни в Литву, можуть вільно їздити залізницею на місцевих маршрутах до кінця 2023-го. Для цього потрібно пред’явити:

Документ, який підтверджує особу. Реєстраційну картку, видану Департаментом міграції.

Також Вільнюс подовжив українцям 100% пільговий проїзд в автобусах і тролейбусах до 2024 року.

Румунія

Румунський уряд дозволив переселенцям з України безоплатно їздити залізничним та автомобільним транспортом. Така пільга діє протягом п’яти днів після того, як вони заїхали на територію країни.

Словаччина

Ця країна дає змогу без оплати дістатися до необхідної локації потягами та приміськими автобусами. Пільга діє протягом чотирьох днів після того, як отримаєте два документи:

Документ, що засвідчує набуття статусу тимчасового притулку. Документ «SLOVAK HELP», який видають на прикордонному пропуску.

Також потрібно показати паспорт (український чи закордонний).

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Іспанія

З 1 січня Іспанія ввела безоплатний трансфер автобусами для всіх пасажирів. У такий спосіб уряд заохочує жителів пересісти зі своїх авто на громадський транспорт, щоби сприяти покращенню екологічної ситуації в регіоні та світі. Опція діє на 79 маршрутах, включно з автобусним транспортом міжміського сполучення.

Латвія

Латвійська столиця надає українцям право їздити безоплатно в автобусах, трамваях і тролейбусах до кінця червня 2023 року.

Люксембург

Ця країна не вводила додаткових пільг для українських біженців, оскільки локальний пасажирський транспорт курсує без плати за проїзд для всіх. Квитки необхідні тільки для поїздок першим класом у потязі, а також для міжнародних рейсів.

Пільговий проїзд для українців у день прибуття в країну

Низка країн надають українським біженцям одноразовий безоплатний проїзд до нового місця проживання. Зокрема, такі пільги можна отримати в Ірландії, Нідерландах, Португалії, Італії. Франція додатково дає зворотний квиток в Україну.

У день прибуття до Бельгії для українців діє 100% пільга на проїзд у мережі SNCB (міжнародні потяги). Бюро реєстрації в Брюсселі видає переселенцям Fedasil Bulk Ticket. Він дає право доїхати до пункту призначення в межах країни.

Австрія запровадила Erstankunft Ukraine-Ticket («Квиток першого прибуття з України»). Він дає право на вільний трансфер поїздами ÖBB та в мережі Wiener Linien (Відень). Пільга діє протягом доби після прибуття з України через кордони із Чехією, Словаччиною та Угорщиною. Отримати перепустку можна в провідника потягу до Відня, на Віденському або Грацькому вокзалі.

Чи завжди потрібно пред’являти посвідчення біженця

Право безоплатно їздити в громадському транспорті можуть надавати українцям, які біжать від війни, а також іноземцям, які законно проживали в Україні. Кожна країна має свої вимоги щодо документів, необхідних для отримання права вільного трансферу. У вас можуть попросити пред’явити один або кілька із цих документів:

український документ для ідентифікації особи (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, посвідка на проживання, студентський квиток — для іноземців, які навчаються в Україні, тощо);

документ про надання тимчасового захисту або посвідчення біженця;

спеціальний документ, виданий під час перетину кордону або в пункті реєстрації в країні призначення / транзиту.

Правила безкоштовного транспорту для переселенців повсякчас змінюються. Рекомендуємо заздалегідь перевіряти інформацію та деталі на сайтах транспортних компаній.

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