У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень Сьогодні 09:56 — Особисті фінанси

У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень

Мінімальна зарплата у країнах ЄС — від 399 до 2508 євро. До п’ятірки країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців — Німеччина, Іспанія та Ірландія.

Яка мінімальна оплата праці у країнах Європи була у липні, повідомляє з посиланням на in-poland.com

За даними Євростату, найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:

Люксембург — 2508 євро;

Німеччина — 1997 євро;

Нідерланди — 1995 євро;

Бельгія — 1955 євро;

Ірландія — 1910 євро;

Франція — 1747 євро;

Іспанія — 1260 євро.

Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро — 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:

Болгарія — 399 євро;

Албанія — 375 євро;

Північна Македонія — 359 євро.

У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії - 729 євро, у Румунії - 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат — у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.

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