У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень — Finance.ua
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У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень

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У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень
У яких країнах ЄС найвища мінімалка — дані Євростату за липень
Мінімальна зарплата у країнах ЄС — від 399 до 2508 євро. До п’ятірки країн із найвищою оплатою праці потрапили ті, які надали захист великому числу українців — Німеччина, Іспанія та Ірландія.
Яка мінімальна оплата праці у країнах Європи була у липні, повідомляє з посиланням на in-poland.com.
За даними Євростату, найвища мінімальна зарплата (найменша сума до вирахування податків, яку може сплачувати роботодавець співробітникам) у таких країнах:
  • Люксембург — 2508 євро;
  • Німеччина — 1997 євро;
  • Нідерланди — 1995 євро;
  • Бельгія — 1955 євро;
  • Ірландія — 1910 євро;
  • Франція — 1747 євро;
  • Іспанія — 1260 євро.
Словенія виявилася єдиною з нових країн ЄС, де мінімалка перевищила 1000 євро — 1203 євро. При цьому найнижчі мінімальні зарплати в таких країнах Європи:
  • Болгарія — 399 євро;
  • Албанія — 375 євро;
  • Північна Македонія — 359 євро.
У Польщі мінімалка становить 811 євро, у Чехії - 729 євро, у Румунії - 604 євро. Найвища купівельна спроможність за таких зарплат — у Німеччині, а Польща знаходиться на 9-му місці серед європейських країн.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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