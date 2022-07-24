У яких країнах та локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах та локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв (інфографіка)
Популярні місця постійно кишать туристами, які перебувають під враженнями та бажають зробити якнайбільше вдалих фотографій. Цим користуються шахраї, які «працюють» у таких локаціях.
Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.
Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав понад 3,2 тисячі згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно стежити за своїми речами.
Довідка Finance.ua:
- Аферисти використовують усілякі способи, щоб виманити в довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове вікно можливостей, через яке можна непогано поживитися.
- Де діють шахраї: 1. Фейковий збір грошей; 2. Евакуаційні перевезення; 3. Оренда житла, якого немає; 4. Фінансова допомога з фішингом; 5. Гроші від ООН; 6. Талони на пальне.
Шахрайство під час війни: схеми, які зараз діють
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