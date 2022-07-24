У яких країнах та локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв (інфографіка) — Finance.ua

У яких країнах та локаціях туристи найчастіше стають жертвами шахраїв (інфографіка) Вчора 11:13 — Особисті фінанси

Популярні місця постійно кишать туристами, які перебувають під враженнями та бажають зробити якнайбільше вдалих фотографій. Цим користуються шахраї, які «працюють» у таких локаціях.

Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.

Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав понад 3,2 тисячі згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно стежити за своїми речами.

Довідка Finance.ua:

Аферисти використовують усілякі способи, щоб виманити в довірливих громадян останню копійку. З початком повномасштабної війни для шахраїв відкрилося нове вікно можливостей, через яке можна непогано поживитися.

Де діють шахраї: 1. Фейковий збір грошей; 2. Евакуаційні перевезення; 3. Оренда житла, якого немає; 4. Фінансова допомога з фішингом; 5. Гроші від ООН; 6. Талони на пальне.



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