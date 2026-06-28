У яких країнах $1000 заробляють найшвидше (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Світ

Де у світі $1000 заробляють найшвидше, а де потрібно більше часу

Працівники в різних країнах світу витрачають кардинально різну кількість робочого часу, щоб заробити $1000. У Колумбії для цього потрібно близько 86 годин роботи, тоді як у Люксембурзі та Ісландії — лише 16 годин.

Згідно з дослідженням Visual capitalist, різниця між країнами-лідерами та аутсайдерами перевищує п’ятиразовий розрив навіть після врахування відмінностей у купівельній спроможності.

Де $1000 заробляють найшвидше, а де потрібно більше часу

У рейтингу домінують країни Європи. Зокрема, лідерами стали Люксембург та Ісландія, де для заробітку $1000 середньостатистичний працівник витрачає приблизно 16 годин.

Менше ніж 20 годин потрібно також у Швейцарії, Норвегії, Данії та Нідерландах.

Високі зарплати тут поєднуються з розвиненими економіками та високою продуктивністю праці.

Американському працівнику потрібно близько 22 годин, щоб заробити $1000. Це один із найкращих показників серед країн ОЕСР, проте США все ще відстають від лідерів рейтингу.

Країни, де найдовше заробляють 1000 доларів, Інфографіка: Visual capitalist

Найбільше часу для заробітку $1000 потрібно у Колумбії та Мексиці — близько 86 годин та 78 годин відповідно. Це більш ніж утричі довше, ніж у США, і більш ніж у чотири рази більше, ніж у Люксембурзі.

Хоча працівники в цих країнах нерідко працюють приблизно стільки ж або навіть більше годин на рік, ніж у розвиненіших економіках, їхній середній рівень заробітної плати залишається значно нижчим.

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