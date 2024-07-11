У яку криптовалюту інвестувати з невеликим бюджетом: вибір експертів — Finance.ua

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У яку криптовалюту інвестувати з невеликим бюджетом: вибір експертів

У яку криптовалюту інвестувати? Це питання хвилює багатьох інвесторів. Все тому, що ринок сьогодні особливо мінливий. Біткоїн втрачає в ціні і опускається до $61 тис., «кити» нарощують запаси Toncoin до історичного максимуму, а президентські вибори в США здатні змінити криптовалютну політику.

У зв’язку із цим ціни на активи постійно змінюються. Однак ми вибрали перспективні криптовалюти, здатні дати суттєвий прибуток.

У яку криптовалюту інвестувати з невеликим бюджетом?

Ринок цифрових активів досить різноманітний. Ми вибрали 10 особливо привабливих варіантів. Всі вони відносяться до різних сегментів, але мають однаково сильні характеристики:

Pepe Unchained — мемний токен, власний блокчейн якого у 100 разів продуктивніший за Ethereum;

Wiener AI — інструмент для простої та ефективної торгівлі, що зібрав на пресейлі $6,5 млн;

PlayDoge — гра в стилі тамагочі з APY що становить 124% та інвестиціями на суму $5 млн;

Base Dawgz — новий мем-коін, доступний відразу в 5 популярних блокчейнах;

99Bitcoins — онлайн-сервіс у форматі L2E, який має понад 700 тис. передплатників;

Bitcoin — флагманська криптовалюта, яка цього року одержала власні ETF-фонди;

Ethereum — друга за величиною монета, здатна піднятися до $4,500 з допомогою запуску спотових фондів;

Notcoin — перша гра у жанрі клікер, яка випустила свій токен на біржі та стала інтернет-феноменом;

TON — монета на базі The Open Network для проведення швидких та дешевих транзакцій;

Solana — блокчейн із відкритим вихідним кодом, здатний проводити 50 тис. переказів за секунду;

Pepe Unchained

Pepe Unchained — мем-коін, в основі якого — добре всім знайомі кумедні картинки з Пепе. Він дозволяє миттєво перемикатися між кількома мережами та пропонує APY що становить 2,056%. Придбати токен можна на веб-сайті за $0,83 258. За кілька днів інвестиції у стартап перевищили $2 900 000.

Актив працює як усередині свого блокчейна Pepe Chain, так і здатний підключатися до Ethereum. Це робить його доступнішим для більшої кількості інвесторів.

Плюс, його нова мережа в 100 разів ефективніша за Ethereum. Це означає, що користувачі можуть проводити велику кількість транзакцій із мінімальними комісіями.

Наразі про тверду капіталізацію $PEPU нічого не відомо. Проте наступне підвищення вартості монети очікується менш як за 2 дні.

Особливості:

транзакції займають 0,12 секунди;

здатний задати тренд на мем-коїни за допомогою L2;

миттєве перемикання між блокчейнами.

Wiener AI

У яку криптовалюту інвестувати у 2024 році, щоб забезпечити собі довгостроковий прибуток? Наприклад, у Wiener AI — проект зі штучним інтелектом для пасивного та активного заробітку. $WAI — токен платформи, що зібрав більше $6,5 млн при вартості $0,722.

Wiener AI доводить, що мем-коїни здатні приносити користь. Він підтримує роботу чат-бота для аналізу криптовалют та їх цінового руху.

Стейкінг-механізм платформи теж заслуговує на увагу. Підключивши Best Wallet, MetaMask або Coinbase, користувачі можуть купувати та блокувати токени $WAI. За це їм 2 роки нараховуватимуться бонусні монети, а APY становитиме 177%.

Успіх Wiener AI показує, що ком’юніті більш ніж зацікавлене у токенах із підтримкою штучного інтелекту. Експерти цю точку зору підтримують і передбачають $WAI стократне зростання після лістингів.

Передпродаж проекту розбитий на 40 етапів, а його вартість перед виходом на біржі складе $0,733.

Особливості:

довгострокове застосування на ринку;

підвищення пасивного доходу через стейкінг;

висока корисність для інвесторів із будь-яким досвідом.

PlayDoge

У яку криптовалюту інвестувати зараз? На великому підйомі є проекти, побудовані за моделлю P2E. Тому інвестори вкладаються в гру-симулятор PlayDoge, яка з’явилася на ринку наприкінці травня. На пресейлі стартап залучив понад $5,1 млн., а вартість його монети підвищилася до $0,513.

Криптоентузіасти залишаться задоволені — стартап відкриває можливості як для пасивного, так і для активного заробітку. Перший варіант має на увазі турботу про віртуальних цуценят та участь у внутрішньоігрових подіях. Другий повністю залежить від механізму стейкінгу. В обох випадках користувачам нараховуватимуться бонусні $PLAY. Річна процентна прибутковість для всіх ранніх власників становитиме 124%.

Після офіційного релізу програми команда збирається провести еірдроп. Щоб його не пропустити, рекомендуємо підписатися на розробників у X/Twitter та Telegram.

Загалом у PlayDoge заплановано 40 стадій пресейлу. Коли вони добігають кінця, актив подорожчає до $0,539 і відбудеться запуск гри.

Особливості:

додавання ігрових івентів та завдань забезпечить розвиток платформи;

прибутковий APY 124%;

захоплюючий симулятор в стилі ретро.

Base Dawgz

Нові криптовалюти все частіше створюються з функцією підтримки мультичейну, і Base Dawgz не стає винятком. Цей токен привертає увагу за рахунок креативного еірдропу та вигідної вартості — всього $0,5 534. Загалом з моменту старту продажів інвестори вклали у стартап понад $2,1 млн.

В основі проекту — технології Wormhole та Portal Bridge. Саме з їх допомогою користувачі можуть без проблем перемикатися з Base на будь-яку з чотирьох додаткових мереж. $DAWGZ доступний також в Ethereum, Solana, Avalanche та BNB Chain.

Ще одна відмінна риса Base Dawgz — це еірдроп. Щоб взяти в ньому участь та отримати більше монет, потрібно публікувати меми про проект у X/Twitter. За кожен такий пост нараховуватимуться ігрові бали — їх пізніше слід обміняти на криптовалюту.

Також планується запуск стейкінг-механізму. Однак щодо цієї ініціативи додаткової інформації від розробників поки що не надходило.

З настанням кожного нового етапу пресейлу $DAWGZ дорожчатиме на 5%, доки не з’явиться на біржах.

Особливості:

технологія Share-to-Earn дозволяє просувати проект у мережі та заробляти на цьому;

можливість придбати перспективну монету зі знижкою;

сумісність із популярними мережами.

99Bitcoins

Кращі криптовалюти зазвичай належать платформам з можливістю довгострокового масштабування. Як, наприклад, це робить 99Bitcoins — навесні цього року у популярного освітнього сервісу з’явився власний токен. Самому майданчику вже більше 10 років, протягом яких він справно надає актуальні дані про індустрію та аспекти крипторинку. Завдяки широкій популярності $99BTC вдалося зібрати на передпродажі $2,3 млн і подорожчати до $0,111.

Весь час роботи на ринку 99Bitcoins займалася навчанням нових трейдерів та інвесторів. Однак тепер за допомогою технології Learn-to-Earn останнім з’явилася можливість заробляти на проходженні освітніх модулів.

Команді вдалося успішно інтегрувати токен BRC-20 у класичний онлайн-майданчик. Саме він відкриває доступ до ексклюзивних матеріалів, знижок та акцій. Плюс, його власники можуть скористатися ефективними торговими стратегіями та сигналами, що публікуються на платформі.

Стандарт BRC-20 корисний і для розробників, тому що дозволяє створювати децентралізовані додатки та незамінні токени.

Зараз токен коін знаходиться на 12 стадії пресейлу з 14. До фіналу передпродажу він подорожчає до 0,113 дол.

Особливості:

високий APY для стейкерів — 736%;

еірдроп з роздачею Біткоїнів загальною вартістю $99,999;

доступний матеріал дозволяє залучити більше трейдерів в індустрію.

Bitcoin

У яку криптовалюту інвестувати, щоб не упустити потенційно високий прибуток? Наприклад, у Біткоїн — головний токен ринку, який у квітні пройшов через ще один процес халвінгу. Наразі актив переживає серйозне падіння до $61 тис., проте експерти впевнені, що він ще зможе досягти історичного максимуму.

Такої позитивної точки зору вони дотримуються через низку важливих подій, які мають відбутися в індустрії цього літа. Наприклад, аналітики біржі Bitget пророкують монеті висхідний тренд через ситуацію з ФРС. Справа в тому, що його індекс чистої ліквідності подолав позначку $6,5 трлн. Це найвищий результат протягом останніх кількох років. До цього варто додати ще й можливість зниження процентних ставок — вони теж здатні підштовхнути BTC до зростання.

Варто зазначити, що є ризик подальшого падіння. Він пов’язаний із виплатами біржі Mt. Gox, які повинні розпочатися на початку липня. Експерти вважають, що ця ініціатива здатна створити тиск на ринку та знизити цінність BTC.

У результаті Біткоїн може піднятися як до $73 тис., так і впасти до $58 тис.

Особливості:

зростання стимулює подорожчання інших проектів;

можна використовувати як засіб для заощаджень;

забезпечує анонімність.

Ethereum

Ethereum — ще одна відповідь на питання, в яку криптовалюту інвестувати. Цей токен був створений у 2015 році і з того часу подорожчав на 118,933%. Його реальна вартість становить $3,370.

В основі однойменного блокчейна є принцип децентралізованості. За рахунок цієї мережі вдалося залучити велику кількість розробників, які прагнули створювати різноманітні dApps. Таким чином, запуск цієї екосистеми ознаменував нову віху розвитку блокчейнів і децентралізованих платформ.

Згодом платформа перейшла з консенсусу Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Це подарувало їй нові можливості для масштабування, а також зробило ETH набагато екологічніше.

Наразі проект готується до ще однієї важливої події — запуску спотових фондів для ETH. Якщо воно відбудеться, то ціна монети піде вгору. Схожий прогноз надає і сервіс Glassnode. Він зазначає, що активність власників ETH знизилася, що повідомляє про «бичаче» настрої. Власники не поспішають продавати активи після падіння ціни.

Особливості:

перехід на більш екологічний протокол;

надійна інфраструктура та серйозна підтримка ком’юніті;

підтримує NFT і не має обмежень у постачанні.

Notcoin

Notcoin — це криптопроект у жанрі P2E, який працює всередині месенджера Telegram. До весни цього року за його допомогою користувачі могли заробляти токени $NOT — вони тепер коштують $0,1 583 за штуку. За останній місяць актив подорожчав у середньому на 212%.

У гри досить проста механіка: щоб отримувати активи, необхідно просто натискати на зображення монети на екрані смартфонів. При цьому кількість таких натискань обмежена. Для зняття лімітів слід постійно поповнювати енергію.

Також Notcoin підтримує реферальну програму. За кожного приведеного користувача гравці отримували додаткову винагороду. Таким чином вони заробляли більше монет, а проект ставав дедалі популярнішим.

Особливості:

лістинги на Binance, Bybit та OKX;

перший токен TON, що вийшов на біржі;

на початку червня досягнуто максимум $0,029.

TON

TON — або The Open Network — це блокчейн, що працює всередині Telegram. За його створення відповідали Павло та Микола Дурови, проте пізніше проект було передано іншим розробникам.

Платформа здатна обробляти кілька мільйонів переказів і не вимагає високих плат. Її коін $TON зараз можна придбати за $7,48. Сама монета займає 8-е місце в ТОПі активів із ринкової капіталізації, згідно з CoinMarketCap.

Постійне оновлення завдань та ігрових подій сприяє масштабуванню Toncoin. Якщо токену вдасться подолати відмітку опору, то є всі шанси, що до кінця року він подорожчає до $10.

особливості:

на базі TON запущено валюту Telegram Stars;

за токени можна оформлювати покупки у месенджері;

у $TON приймаються донати.

Solana

Solana (SOL) — монета з власним однойменним блокчейном. В його основі знаходиться модель Proof-of-History — вона дозволяє визначати, коли було здійснено ту чи іншу транзакцію.

Наявність $SOL відкриває доступ до стейкінгу та підвищує пасивний дохід власників. Плюс за рахунок цієї монети останні можуть керувати проектом.

Окремо варто зауважити, що в екосистемі Solana швидкість транзакцій досягає позначки 710 тис. за секунду. Разом з низькими комісіями це робить його гідним конкурентом для того ж Ethereum.

Останнім часом на цьому блокчейні було випущено цілу низку успішних мем-коїнів, що також підвищує рівень прийняття мережі серед криптоентузіастів. Ось кілька прикладів: DogWifHat та Bonk. Перший за рік подорожчав на 1,091% ($2), а другий — на 5,926% ($0,22).

Особливості:

висока швидкість переказів;

серед інвесторів — Multicoin Capital та Foundation Capital;

можлива торгівля через роботів.

У яку криптовалюту інвестувати, щоб створити максимально захищений від ризику портфель?

Відкриття диверсифікованого портфеля — чудовий спосіб забезпечити себе від можливих збитків. Проте яким критеріям має відповідати криптовалюта, щоб зменшити ці ризики?

Якщо проект перебуває на передпродажі, то насамперед слід звернути увагу на його темп. Те, з якою швидкістю стартапи досягають інвестиційних цілей, свідчить про зацікавленість спільноти.

Також слід придивитися до соціальних мереж стартапу. У них розробники зазвичай підтримують «діалог» з ком’юніті, розповідають про досягнення проекту та його майбутні оновлення. Якщо публікації з’являються раз на кілька місяців, можливо, слід пошукати інший актив для інвестицій.

У разі монет, які вийшли зі стадії ICO, необхідно відстежувати цінову динаміку. Зробити це можна за допомогою такого сервісу як CoinMarketCap. На ньому міститься наступна інформація про активи: рейтинги, обсяги торгів та обсяги пропозицій. На сторінках деяких токенів також публікуються новини з X/Twitter. Це допомагає інвесторам орієнтуватися у подіях ринку та завжди бути в курсі новин.

Крім цього, для створення портфеля підійде криптовалюта із сильними характеристиками. Наприклад, вона може пропонувати революційні чи інноваційні рішення, мати можливості масштабування мережі. Плюс, вона має бути доступною для широкого кола інвесторів.

Якщо йдеться про ICO, то слід ще звернути увагу на дорожню карту проекту та швидкість виконання поставлених у ній завдань.

Також велике значення має технічний аналіз активів. За допомогою спеціальних індикаторів можна визначити перекупленість чи перепроданість монети.

Резюме

Волатильність ринку завжди буде досить високою. Однак багато криптовалют все ще здатні приносити великий дохід. Щоб їх вибрати, потрібно:

перевіряти такі майданчики, як Coinbase та Binance;

стежити за курсом токенів на Coingecko та CoinMarketCap;

звертати увагу на ICO та ком’юніті таких проектів;

враховувати ринкову капіталізацію та токеноміку;

брати до уваги власні фінансові можливості;

стежити за новинами індустрії та оновленнями обраних активів у соціальних мережах.

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