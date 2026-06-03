У якому віці жінки вийдуть на пенсію у 2027 році Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

У якому віці жінки вийдуть на пенсію у 2027 році

Українським жінкам, які планують вийти на пенсію у 2027 році, варто заздалегідь розібратися в нових правилах — вік виходу на пенсію тепер безпосередньо залежить від накопиченого стажу. Причому до нього враховуються не тільки роки офіційної роботи.

Про те, у скільки років виходять на пенсію в Україні жінки, що зараховується до стажу та чому деякі ризикують піти на пенсію пізніше, ніж розраховували, пояснює в коментарі УНІАН юристка з перерахунку пенсій ЮК «Приходько та партнери» Альона Чмона.

У скільки жінки виходять на пенсію в Україні

Юристка розповіла, у скільки виходять на пенсію в Україні — за її словами, у 2027 році за віком жінки можуть піти на заслужений відпочинок у 60 років. Але для цього необхідно мати не менше, ніж 34 роки стажу (нагадаємо, що зараз для виходу на пенсію потрібно 33 роки стажу). Якщо стажу менше, то потрібно буде дочекатися настання 63-річного або 65-річного віку.

Таблиця виходу на пенсію в Україні для жінок у 2027 році виглядає так:

34 роки стажу і більше — можна вийти на пенсію в 60 років;

від 24 до 33 років стажу — на пенсію можна вийти в 63 роки;

15−23 роки стажу — на пенсію в 65 років.

Ці умови виходу на пенсію однакові як для жінок, так і для чоловіків.

Втім, інколи Пенсійний Фонд не зараховує до стажу деякі роки навчання чи трудових відносин. Наприклад, ПФУ може вказати, що в трудовій книжці є якісь недоліки: або погано видно печатку, або вона не така, або немає дати наказу про звільнення чи номера наказу, може бути не такий колір ручки тощо. Тоді, за словами фахівчині, певні роки стажу можуть не зарахувати:

«У моїй практиці був випадок, коли в дипломі людини не вистачало підпису секретаря, і через це навчання не зарахували до стажу (навчання до 2004 року, згідно із законодавством, має входити до стажу)».

Чмона наводить ще один приклад: «Буває, ми відкриваємо трудову книжку, а на титульному аркуші може бути відсутній або підпис особи, або її першого роботодавця — і це вже взагалі може стати причиною втрати всього стажу, накопиченого до 2004 року. Тобто, через такі помилки Пенсійний фонд може не взяти його до уваги».

Взагалі, стаж до 2004 року, за словами юристки, вважається «проблемним», і саме його з різних причин інколи не зараховують у ПФУ. Тоді експертка радить звертатися не тільки до підприємств та установ, де людина працювала, а й до архівів і отримувати довідки, що підтверджують трудові відносини. Крім того, можна збирати показання свідків і звертатися до суду.

УНІАН За матеріалами:

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