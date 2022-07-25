У Windows 11 покращать панель завдань — Finance.ua
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У Windows 11 покращать панель завдань

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На каналі раннього доступу з’явилася збірка Windows 11 Insider Preview Build 25163, де тестуються поліпшення для панелі завдань. Тепер при відкритті великої кількості програми панель переходить у так званий режим переповнення, показуючи невелику панель зверху.
У Windows 11 покращать панель завдань
Поки невідомо, скільки програм потрібно вимкнути для запуску цього режиму. Йдеться лише про «достатню кількість» програм. При цьому інтерфейс розширеної панелі завдань підтримує ті ж можливості, що є на основній. Це контекстне меню, дії подвійного клацання та інше. Якщо ж кількість програм зменшується, розширений режим вимикається автоматично.
Поки невідомо, скільки додатків треба відкрити, щоб він увімкнувся. Ймовірно, це залежить від роздільної здатності екрана, співвідношення сторін, масштабу інтерфейсу та інших показників.
Також ця збірка отримала фірмовий сервіс OneDrive у меню «Поділитися» для швидкого завантаження даних у хмару. З інших змін варто відзначити невеликі покращення інтерфейсу Microsoft Store. Тепер там зручніше порівнювати ціни на різні версії однієї і тієї ж гри. А ще додалася підтримка протоколу UDP у приватних мережах.
За матеріалами:
Portaltele
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