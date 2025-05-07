У ВР розповіли, яких законів досі бракує громадам — Finance.ua

У ВР розповіли, яких законів досі бракує громадам Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

У ВР розповіли, яких законів досі бракує громадам

Для успішного продовження реформи децентралізації, що стартувала ще в 2014, потрібно створити і ухвалити законопроєкт щодо розподілу повноважень у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, а також зп № 6319, який вдосконалює статус і повноваження органів самоорганізації населення (ОСН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк, коментуючи результати оновлення Білої книги реформ.

За її словами, наразі надважливо завершити ключові законодавчі ініціативи та вирішити нагальні питання адміністрування місцевих податків і повноважень органів місцевого самоврядування.

Як свідчить аналітика Вокс Україна, децентралізація була і залишається популярною серед українців. У листопаді 2022 року 76% респондентів підтримували її продовження.

Однак на тлі війни частина позитивних тенденцій послабилася. Водночас саме місцева влада опинилася на передовій у протидії російському вторгненню, продемонструвавши зростання стійкості громад завдяки співпраці з громадянським суспільством, активістами та волонтерами.

Реформа надала громадам фінансові ресурси, можливість самостійно розпоряджатися коштами та пріоритезувати потреби жителів. Проте нові повноваження іноді вимагали ухвалення непопулярних рішень. Шуляк зазначила, що завдяки децентралізації громадяни краще розуміють зв’язок між податками й отриманими послугами.

Процес реформи відбувається циклічно — через впровадження, тестування та коригування. Це дозволяє виявляти та усувати законодавчі прогалини. Після 2019 року реформа увійшла у фазу завершення.

Повномасштабна війна вплинула на фінансування: у 2023 році військовий ПДФО було централізовано для потреб оборони, проте ці кошти, як зазначила Шуляк, не були використані за планом. Тому наприкінці 2024 року парламент дозволив громадам напряму закуповувати для ЗСУ.

У 2024 році ухвалили низку важливих рішень: відновлення середньострокового бюджетного планування, розширення повноважень у транскордонному співробітництві, запровадження конкурсів на посади в органах місцевого самоврядування та прозорих стандартів їхньої роботи. Це сприяло зростанню довіри до місцевої влади, посиленню суспільної єдності та більш активній участі громадян у місцевому врядуванні, зокрема — через громадські бюджети.

«Важливим у контексті децентралізації елементом місцевого розвитку та повоєнної відбудови став запуск державного містобудівного кадастру. Користувачами кадастру будуть місцева влада, архітектори, будівельники. В кадастрі буде інформація з реєстру пошкодженого та знищеного майна, земельного кадастру, геоінформаційної системи регіонального розвитку, системи з управління публічними інвестиційними проєктами DREAM, а також плани просторового розвитку громад, генплани та інша інформація, необхідна для будівництва, однак її оновлення — першочерговий виклик для сфери містобудування», — додала Шуляк.

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