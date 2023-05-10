У ВР готують нові доплати військовим замість скасованих 30 тис. грн — Finance.ua
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У ВР готують нові доплати військовим замість скасованих 30 тис. грн

Казна та Політика
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У ВР готують нові доплати військовим замість скасованих 30 тис. грн
У ВР готують нові доплати військовим замість скасованих 30 тис. грн
У Верховній Раді України (ВРУ) триває робота над новим законодавством, що стосується грошового забезпечення та доплат військовослужбовців. Йдеться про альтернативу раніше ухваленого закону про поновлення системи доплат, що існувала до лютого поточного року.
Про це повідомляє видання «Politeka».
Як зазначається, днями відбулося засідання робочої групи за участі представників Міністерства фінансів, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та інших силових відомств. Йшлося про наступне:
  • збільшення рівня грошового забезпечення для призовників;
  • підвищення розміру стипендій для курсантів вузів та ланок освіти, де є військові підрозділи;
  • збільшення грошового забезпечення для інструкторів;
  • уніфікація оплати праці військових та запровадження єдиного стандарту грошового забезпечення;
  • виплата додаткової винагороди та створення підстав для стимулюючих доплат.
Також на засіданні обговорили додаткові питання, такі як компенсація харчування, реєстрація транспорту, спрощення деяких процедур та звільнення з військової служби деяких категорій осіб.
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Нагадаємо, 10 квітня парламент підтримав повернення скасованих у лютому виплат у розмірі 30 тисяч гривень для всіх військових, поліцейських та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, у законі не вказані джерела фінансування, якого було б достатньо на покриття витрат. Законодавчу ініціативу не підписали голова ВР та президент, оскільки у парламенті зареєстрували проєкт постанови про її відхилення.
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За словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт № 8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.
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За матеріалами:
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