У Волинській області викрили фальшивомонетника — Finance.ua

У Волинській області викрили фальшивомонетника Сьогодні 13:15 — Кримінал

У Волинській області викрили фальшивомонетника

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торгівельних закладах міста Луцька.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року. Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати. З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.

Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Національного банку України. Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту.

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).

Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

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