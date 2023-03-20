У Волинській області викрили фальшивомонетника — Finance.ua

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У Волинській області викрили фальшивомонетника

Кримінал
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У Волинській області викрили фальшивомонетника
У Волинській області викрили фальшивомонетника
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами у торгівельних закладах міста Луцька.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідством встановлено, що громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року. Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати. З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.
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Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Національного банку України. Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодрукуючого пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту.
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Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів).
Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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