У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото) — Finance.ua

У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото) Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)

Електромобіль Cupra Born отримав нову спортивну версію VZ. Заряджений хетчбек від іспанського бренду концерну Volkswagen почнуть продавати з третього кварталу нинішнього року. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті автовиробника.

Новий Cupra Born VZ отримав повний привід і два електромотори, які сумарно розвивають 326 к. с. та 545 Нм. Невдовзі цю ж силову установку отримає і споріднена модель Volkswagen ID.3 у версії GTX.

Електрокар Cupra Born VZ здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. У підвісці замінені пружини та встановлені адаптивні амортизатори.

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Збільшена батарея на 79 кВт∙год забезпечує запас ходу в 570 км, а зарядити її на 80% постійним струмом (потужністю 170 кВт) можна за півгодини.

Від стандартного Cupra Born 2024 варіант VZ майже не відрізняється зовні - його видають 20-дюймові диски і особливі кольори кузова. У салоні встановлені спортивні крісла від Cupra Formentor VZ5 та збільшений 12,9-дюймовий тачскрін, а у оздобленні використана алькантара. Серед опцій є паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та 425-ватна акустика Sennheiser.

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