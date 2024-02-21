У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)

Технології&Авто
19
У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)
У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)
Електромобіль Cupra Born отримав нову спортивну версію VZ. Заряджений хетчбек від іспанського бренду концерну Volkswagen почнуть продавати з третього кварталу нинішнього року. Його подробиці з’явилися на офіційному сайті автовиробника.
У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)
Новий Cupra Born VZ отримав повний привід і два електромотори, які сумарно розвивають 326 к. с. та 545 Нм. Невдовзі цю ж силову установку отримає і споріднена модель Volkswagen ID.3 у версії GTX.
У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)
Електрокар Cupra Born VZ здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. У підвісці замінені пружини та встановлені адаптивні амортизатори.

Читайте також: Як купити авто зі США

Збільшена батарея на 79 кВт∙год забезпечує запас ходу в 570 км, а зарядити її на 80% постійним струмом (потужністю 170 кВт) можна за півгодини.
У Volkswagen ID.3 з’явився потужний іспанський побратим із запасом ходу 570 км (фото)
Від стандартного Cupra Born 2024 варіант VZ майже не відрізняється зовні - його видають 20-дюймові диски і особливі кольори кузова. У салоні встановлені спортивні крісла від Cupra Formentor VZ5 та збільшений 12,9-дюймовий тачскрін, а у оздобленні використана алькантара. Серед опцій є паркувальний автопілот із дистанційним керуванням та 425-ватна акустика Sennheiser.
Де б ви не знаходилися, не забувайте дбати про свою безпеку під час подорожей на авто. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.