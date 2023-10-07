У військкоматі відповіли, чи можуть жінкам вручати повістки — Finance.ua
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У військкоматі відповіли, чи можуть жінкам вручати повістки

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У військкоматі відповіли, чи можуть жінкам вручати повістки
У військкоматі відповіли, чи можуть жінкам вручати повістки
Мобілізація жінок в Україні не проводиться. Але громадянок можуть призвати на військову службу чи залучити до виконання певних робіт у воєнний час.
Про це повідомляє речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.
Він наголосив, що наразі жінок примусово не призивають в армію. Але натякнув, що військовозобов'язані жінки все ж можуть отримати повістку та в теорії бути призваними до війська.
«Вони (жінки, — ред.), безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт», — зазначив Істомін.
За його словами, більшість жінок в Україні, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення. Зокрема, якщо жінка виховує сама неповнолітню дитину чи дитину з інвалідністю, або є багатодітною мамою.
Також, якщо подружжя виховує дитину, то призвати можуть лише одного з батьків. Але у разі, якщо дитина доросла, то мобілізувати можуть всіх трьох членів сім'ї.
«Та це в теорії. Адже у більшості своїй жінки не є військовозобов'язаними, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а син його доглядати. Тобто, все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато», — наголосив речник військкомату.
З 1 жовтня всі жінки-медики в Україні повинні стати на військовий облік. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується як за дипломом, так і за місцем роботи.
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За матеріалами:
Телеграф
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