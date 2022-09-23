У Відні можна побачити трамвай з унікальним українським дизайном — Finance.ua

У Відні можна побачити трамвай з унікальним українським дизайном Вчора 20:20

Активісти української спільноти Відня за підтримки Посольства України в Австрії розпочали реалізацію міжнародного іміджевого та краудфандингового проекту, що полягає у брендуванні міського громадського транспорту виразним українським дизайном.

Про це повідомляє Центр українських ініціатив, пише uamedia.eu.

Розміщений на транспорті QR-код дозволяє пасажирам здійснити переказ на благодійний рахунок, де акумулюються кошти для реалізації проектів державної підтримки.

Відень став першою європейською столицею, де на маршрут вийшов трамвай, прикрашений дизайном, що візуалізує ідентичність сучасної України.

Яскравий «український» трамвай курсуватиме протягом трьох місяців за маршрутом 42, який проходить від головного кільцевого бульвару Рінгштрассе центральними та густонаселеними районами Відня.

Активісти повідомили про плани масштабування та розповсюдження проекту в інших європейських столицях. Найближчим часом буде запущено тролейбус у Вільнюсі, у перспективі — трамвай у Стокгольмі та автобус у Ризі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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