У вересні «Запоріжсталь» знизила виробництво сталі у 2,7 разу — Finance.ua

У вересні «Запоріжсталь» знизила виробництво сталі у 2,7 разу Вчора 04:04 — Фондовий ринок

У вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року металургійний комбінат «Запоріжсталь» знизив виробництво сталі в 2,7 разу, або на 177,7 тис. тонн, до 106,8 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства.

У вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року «Запоріжсталь» знизила виробництво чавуну у 2,2 разу до 148,7 тис. тонн, виробництво прокату — у 2,4 разу до 89,3 тис. тонн.

У січні-вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року підприємство знизило випуск чавуну у 2,1 разу до 1 566,8 тис. тонн, виробництво сталі — у 2,4 разу до 1 213 тис. тонн, виробництво прокату — у 2,3 разу на 1 070,9 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, зниження рівня виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року пов’язане з дефіцитом сировини та логістичними проблемами, спричиненими повномасштабними воєнними діями на території України.

У серпні «Запоріжсталь» знизила виробництво сталі у 3,6 разу до 94,4 тис. тонн.

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