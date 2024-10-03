У вересні обсяг торгів на ПФТС збільшився на 26% — Finance.ua

У вересні обсяг торгів на ПФТС збільшився на 26% Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

У вересні обсяг торгів на ПФТС збільшився на 26%

У вересні 2024 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 51 млрд. гривень (126% рівня попереднього місяця) або 80% від загального обсягу торгів організаторів торгів цінними паперами в Україні.

Про це йдеться у повідомленні біржі.

У січні-вересні 2024 року загальний обсяг торгів на ПФТС склав 348,5 млрд. гривень (164% рівня аналогічного періоду 2023 року) або 68,3% від загального обсягу торгів організаторів торгів цінними паперами в Україні.

У структурі торгів за вересень частка державних облігацій України склала 59,5% (30,4 млрд. гривень або 87,5% рівня попереднього місяця), облігацій іноземних держав — 33,6% (17,2 млрд. гривень або 616% рівня попереднього місяця), валютних свопів — 5,8% (2,9 млрд. гривень або 117% рівня попереднього місяця), ЦП ІСІ — 0,6% (0,3 млрд. гривень або 62% рівня попереднього місяця), корпоративних облігацій українських емітентів — 0,3% (0,16 млрд. гривень або 1142% рівня попереднього місяця), муніципальних облігацій — 0,2% (0,1 млрд. гривень, вперше торгувалися на організованому ринку з початку повномасштабної війни), облігацій іноземних емітентів — 0,01% (6,2 млн. гривень або 90% рівня попереднього місяця), акцій іноземних емітентів — 0,0004% (0,2 млн. гривень або 50% рівня попереднього місяця) та акцій українських емітентів — 0,0002% (0,1 млн. гривень або 3370% рівня попереднього місяця).

На «ринку заявок» у вересні укладено 3,5% угод, на «ринку котирувань» (в т.ч. адресні угоди) — 92,1% угод, в режимах РЕПО та РЕПО «з контролем ризиків» — 3,3% угод, в режимі СВОП «з контролем ризиків» — 1% угод та в режимі односторонніх аукціонів — 0,1% угод.

У вересні 2024 року 41 учасник торгів укладав угоди з 95 випусками цінних паперів (ОВДП — 47, ОЗДП — 8, корпоративні облігації українських емітентів — 7, муніципальні облігації — 1, корпоративні облігації іноземних емітентів — 1, облігації іноземних держав — 20, ЦП ІСІ — 5, акції іноземних емітентів — 3, акції українських емітентів — 3).

У січні-вересні 2024 року 50 учасників торгів укладали угоди з 173 випусками цінних паперів (ОВДП — 65, ОЗДП — 19, корпоративні облігації українських емітентів — 16, муніципальні облігації — 1, облігації іноземних держав — 43, акції українських емітентів 7, ЦП ІСІ — 6, облігації іноземних емітентів — 2, акції іноземних емітентів — 14).

З 17 червня 2024 року в торговельній системі ПФТС розпочалися торги валютними свопами.

У вересні укладалися угоди з валютними свопами «долар США — українська гривня» (тікер: USDUAH). Загальний обсяг торгів зазначеними свопами склав 2,9 млрд. гривень (5,8% загального обсягу торгів або 117% рівня попереднього місяця).

У вересні на ПФТС відбулося чергове публічне розміщення корпоративних облігацій.

Було розміщено 100 000 штук відсоткових іменних звичайних ординарних незабезпечених облігацій серії H ПТК ТОВ «Агромат» (ISIN — UAT000014014) номінальною вартістю 1 000 гривень з датою погашення 27.09.2027 року.

Відсоткова ставка за облігаціями на 1−4 відсоткові періоди встановлена у розмірі 16,5% річних.

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