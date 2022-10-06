У вересні обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 75% - до 3,6 млрд гривень — Finance.ua

У вересні обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 75% - до 3,6 млрд гривень Вчора 09:15 — Фондовий ринок

Протягом вересня на ФБ «Перспектива» укладено 1,66 тис. угод на суму 3,59 млрд. гривень (+75% до серпня 2022 р.), з початку року — 20,34 тис. угод на суму 52,10 млрд гривень (-67% до січня-вересня 2021).

Про це йдеться в повідомленні біржі.

Сукупно на фондових біржах України у вересні 2022 р. укладено 14,5 тис. угод на суму 11,1 млрд гривень (+21% до серпня 2022 р.), з початку року — 184,9 тис. угод на суму 128,1 млрд гривень (- 60% до січня-вересня 2021 року).

У структурі торгів на фондових біржах України з початку року продовжують домінувати боргові інструменти: держоблігації — 98,92% (в т.ч. 96,01% — внутрішньої позики, 2,91% — зовнішньої), корпоративні облігації та облігації міських позик — 0,45%, акції, цінні папери ІСІ, термінові контракти — 0,63%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-вересні становить 41%.

Обсяг торгів держоблігаціями на ФБ «Перспектива» у вересні порівняно із серпнем зріс на 75%, кількість угод скоротилася на 6%.

0,01% торгів проведено на ринку заявок, 89,93% — на адресному ринку, 10,06% — на ринку РЕПО.

21 угода з ОВДП, номінованими у валюті, на суми 36,6 млн доларів та 0,8 млн євро (еквівалент 2,23 млрд гривень, 38% обсягу торгів) було виконано у валюті номіналу.

Протягом вересня договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 28 фінансовими інструментами (аналогічно серпню), з початку 2022 р. — з 68 (-16 до січня-вересня 2021 р.)

Як повідомляли Українські Новини, протягом серпня на фондовій біржі «Перспектива» укладено 1,76 тис. угод на суму 2,05 млрд гривень, що в 15,3 разу більше порівняно з липнем, з початку року −18,68 тис. угод на суму 48,50 млрд гривень (-65% до січня-серпня 2021 року).

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