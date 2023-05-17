У Великобританії вважають, що роздрібну криптоторгівлю потрібно регулювати, як азартні ігри — Finance.ua

У Великобританії вважають, що роздрібну криптоторгівлю потрібно регулювати, як азартні ігри Сьогодні 18:00 — Криптовалюта

У Великобританії вважають, що роздрібну криптоторгівлю потрібно регулювати, як азартні ігри

Комітет Казначейства Великої Британії в Палаті громад наполягає на тому, щоб прирівняти інвестиції в криптовалюти до азартних ігор. В іншому разі це створить хибне враження у вкладників про те, що ця галузь є стабільною і безпечною.

Відповідну тезу викладено у звіті відомства від 17 травня. Комітет відкрито критикує поточну позицію Казначейства, заявляючи, що незабезпечені криптовалюти, наприклад, BTC або ETH, не повинні регулюватися так само, як традиційні активи.

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Законодавці вважають, що висока волатильність і відсутність внутрішньої вартості неминуче створять додаткові ризики для інвесторів. При цьому зазначений клас активів є спекулятивним, а інвестиції в нього схожі на «гру в казино».

«Ми занепокоєні тим, що регулювання роздрібної торгівлі та інвестиційної діяльності щодо незабезпечених криптоактивів як фінансової послуги створить ілюзію безпеки у вкладників» — каже голова комітету Гаррієтт Болдуін.

Відповідно до Закону про азартні ігри (2005) весь сектор гемблінгу у Великій Британії регулюється окремим відомством. Нагляд тут значно жорсткіший, ніж у фінансовому полі.

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