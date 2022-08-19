У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років — Finance.ua
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У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років

Технології&Авто
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У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років
У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років
Модель Firefly Sport від британської Young Drive Motor Cars є електромобілем, що навчає молодих водіїв важливості безпеки дорожнього руху.
Хоча Firefly Sport сконструйований як справжній електромобіль і керується так само, проте він призначений для дітей віком від 4 до 10 років. Його ціль полягає у тому, щоб підготувати молодих водіїв до кермування автівкою по реальних вулицях.
Firefly Sport — це електромобіль довжиною 2,1 м, повністю виготовлений із британських запчастин. Фактично, його називають «першою британською моделлю електромобіля», оскільки всі деталі, зокрема двигун та акумулятори, виготовлені у Великій Британії.
У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років
Однак це не звичайний іграшковий автомобіль — його максимальна швидкість становить близько 40 км на годину, однак батьки можуть встановлювати її на нижчому рівні.
Крім того, батькам не потрібно перейматися тим, що діти поїдуть машинкою через все місто. Модель оснащена відсіканням по дальності 200 метрів. А якщо на шляху виникне перешкода, Firefly Sport автоматично зупиниться.
Firefly Sport планує випустити й дорослу версію автівки найближчим часом.
У Великій Британії створили повноцінний електрокар Firefly Sport для дітей від 4 до 10 років
За матеріалами:
Ampercar
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