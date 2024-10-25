У Великій Британії продали найдорожчий в історії країни скарб — Finance.ua

У Великій Британії продали найдорожчий в історії країни скарб Сьогодні 18:27 — Світ

У Великій Британії продали найдорожчий в історії країни скарб

Так званий скарб Chew Valley, який щойно продали за рекордні 5,6 мільйона доларів, включає 2584 монети із зображеннями Гарольда II, Вільгельма Завойовника та Едуарда Сповідника.

На початку 2019 року семеро металошукачів знайшли в південній Англії схованку з 2584 монетами, датованими періодом нормандського завоювання. Зараз срібні монети віком майже 1000 років продано за 5,6 мільйона доларів, що робить їх найдорожчим скарбом, коли-небудь знайденим у Сполученому Королівстві.

Тоді металошукачі звернулися до Британського музею зі своєю знахідкою, а цього тижня музей оголосив, що благодійна організація South West Heritage Trust придбала всю колекцію монет «для нації». Незабаром колекція вирушить у тур англійськими музеями, включно з Британським музеєм, а потім буде виставлена ​​на постійній основі в Музеї Сомерсета.

Половину так званого скарбу Chew Valley буде розділено між металошукачами, кожен з яких отримає майже 400 000 доларів США, а інша половина, 2,8 мільйона доларів, піде неназваному власнику землі, на якій були знайдені монети.

Самі монети, усі виготовлені зі срібла, були відлиті між 1066 і 1068 роками — періодом, який відбувся відразу після нормандського завоювання у 1066 році, коли Вільгельм Завойовник зайняв контроль над англійським престолом.

На початку того ж року король, відомий як Едуард Сповідник, помер, і Гарольд II був коронований як його наступник. Вільгельм, який був герцогом Нормандії, не погодився з призначенням, стверджуючи, що йому судилося зайняти трон, і вторгся до Британії. У жовтні, коли Вільгельм та його армія перемогли людей Гарольда в битві при Гастінгсі, він став першим нормандським королем Англії.

Скарб Chew Valley символізує цей перехід до нормандського правління, де приблизно на половині монет зображено Гарольда, а на іншій половині — Вільгельма, а також на одній монеті вигравіруваний профіль Едуарда. За даними Британського музею, колекція монет, ймовірно, була похована для збереження під час повстань, які відбулися на південному заході проти правління нового нормандського короля.

«Скарб Chew Valley — одна з найважливіших знахідок часів нормандського завоювання, яка проливає нове світло на захоплюючий період англійської історії. Ми дуже раді, що підтримали Музей Сомерсета, щоб отримати це чудове доповнення до їхньої колекції, щоб місцеві жителі та відвідувачі могли насолоджуватися зараз і в майбутньому» , — каже Дженні Уолдман, директор Art Fund, який допоміг профінансувати покупку.

borgexpert За матеріалами:

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