У Великій Британії поліція розкрила «найбільшу в історії» аферу: постраждалих понад 200 тисяч — Finance.ua
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У Великій Британії поліція розкрила «найбільшу в історії» аферу: постраждалих понад 200 тисяч

Фінтех і Картки
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24 листопада Metropolitan Police відзвітувала про арешт понад 100 осіб, пов’язаних із проєктом iSpoof. Це стало завершальним штрихом тривалого розслідування за участю Скотленд-Ярду, ФБР та Інтерполу.
ISpoof — це сайт, який давав змогу підмінити номер телефону абонента на той, що використовує офіційна структура. Через нього шахраї обманювали жертв, прикидаючись співробітниками банків, податкової інспекції та інших установ.
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Водночас сервіс пропонував свої послуги за передплатою, яку оплатили 59 тисяч потенційних шахраїв. За 20 місяців творці порталу отримали $3,8 млн.
Точна кількість жертв усе ще невідома. За попередньою оцінкою це число перевалило за 200 тисяч. І це тільки у Великій Британії. Пропускна здатність порталу на піку становила 20 осіб на хвилину.
Місцеві правоохоронці вже заблокували сайт і провели перші арешти. Серед 100 затриманих і ймовірний розробник iSpoof 34-річний Тіджей Флетчер із Лондона.
Середній збиток на одну жертву становив близько 10 тисяч фунтів ($10,9 тисячі). При цьому ціна за підписку на iSpoof варіювалася від 150 до 5 тисяч фунтів
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