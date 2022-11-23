Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX — Finance.ua
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Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX

Фондовий ринок
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Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX
Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX
Криптовалютні аналітики CoinGecko опублікували рейтинг 30 країн, які найбільше постраждали від банкрутства біржі FTX — Україна опинилась на 22 місці. Істотні втрати зафіксовані серед користувачів азійських країн, на криптовалютні ринки яких припадала велика частка трафіку платформи Сема Бенкмана-Фріда.
На першому місці опинилась Південна Корея, частка трафіку якої становила 6.1% — в середньому 297 229 унікальних користувачів щомісяця відвідували сайт біржі. Наслідки краху FTX спонукали урядовців Південної Кореї розробити Закон про цифрові активи, який міститиме комплексну нормативну базу крипто-сфери.
Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX
Другою найбільш постраждалою країною став Сінгапур, на який припадало 5% трафіку — 241 675 унікальних користувачів FTX на місяць. На третьому місці — Японія з 4.6% трафіку (223 513 унікальними користувачами щомісяця).
Щодо України, минулого тижня журналісти американського видання Gateway Pundit, яке неодноразово публікувало фейкову інформацію, звинуватили нашу державу у причетності до FTX. Представники Gateway Pundit заявили, що десятки мільярдів доларів у криптовалюті, які надходили в Україну, нібито відмивались за допомогою FTX для представників Демократичної партії США.
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Як наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександр Борняков, український криптовалютний фонд Aid For Ukraine співпрацював з біржею FTX раніше. Платформа допомагала Aid For Ukraine конвертувати криптовалютні пожертви у фіатну валюту, гроші передавали до Національного банку України. На цьому співпрацю було завершено.
«Український уряд ніколи не вкладав кошти у біржу FTX. Наратив про те, що Україна нібито інвестувала у FTX, який пожертвував гроші демократам, відверта нісенітниця», — наголосив Борняков.
Наголосимо, що повернення втрачених клієнтами біржі-банкрута коштів може зайняти десятиліття, вважає адвокат у справах про неплатоспроможність та партнер компанії Co Cordis Стівен Ерел. Юристи радять інвесторам зі значними збитками об’єднатися з «іншими постраждалими сторонами» та діяти спільно.
Кількість клієнтів, яким криптовалютна біржа FTX заборгувала кошти, може бути понад мільйон, а не 100 000, як повідомлялося раніше. Також, відповідно до статті Reuters, опублікованої 20 листопада, біржа заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам «майже 3.1 мільярда доларів».
За матеріалами:
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