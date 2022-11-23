Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX — Finance.ua

Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX Сьогодні 05:47 — Фондовий ринок

Опублікований рейтинг країн, які найбільше постраждали від краху криптовалютної біржі FTX

Криптовалютні аналітики CoinGecko опублікували рейтинг 30 країн, які найбільше постраждали від банкрутства біржі FTX — Україна опинилась на 22 місці. Істотні втрати зафіксовані серед користувачів азійських країн, на криптовалютні ринки яких припадала велика частка трафіку платформи Сема Бенкмана-Фріда.

На першому місці опинилась Південна Корея, частка трафіку якої становила 6.1% — в середньому 297 229 унікальних користувачів щомісяця відвідували сайт біржі. Наслідки краху FTX спонукали урядовців Південної Кореї розробити Закон про цифрові активи, який міститиме комплексну нормативну базу крипто-сфери.

Другою найбільш постраждалою країною став Сінгапур, на який припадало 5% трафіку — 241 675 унікальних користувачів FTX на місяць. На третьому місці — Японія з 4.6% трафіку (223 513 унікальними користувачами щомісяця).

Щодо України, минулого тижня журналісти американського видання Gateway Pundit, яке неодноразово публікувало фейкову інформацію, звинуватили нашу державу у причетності до FTX. Представники Gateway Pundit заявили, що десятки мільярдів доларів у криптовалюті, які надходили в Україну, нібито відмивались за допомогою FTX для представників Демократичної партії США.

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Як наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександр Борняков, український криптовалютний фонд Aid For Ukraine співпрацював з біржею FTX раніше. Платформа допомагала Aid For Ukraine конвертувати криптовалютні пожертви у фіатну валюту, гроші передавали до Національного банку України. На цьому співпрацю було завершено.

«Український уряд ніколи не вкладав кошти у біржу FTX. Наратив про те, що Україна нібито інвестувала у FTX, який пожертвував гроші демократам, відверта нісенітниця», — наголосив Борняков.

Наголосимо, що повернення втрачених клієнтами біржі-банкрута коштів може зайняти десятиліття, вважає адвокат у справах про неплатоспроможність та партнер компанії Co Cordis Стівен Ерел. Юристи радять інвесторам зі значними збитками об’єднатися з «іншими постраждалими сторонами» та діяти спільно.

Кількість клієнтів, яким криптовалютна біржа FTX заборгувала кошти, може бути понад мільйон, а не 100 000, як повідомлялося раніше. Також, відповідно до статті Reuters, опублікованої 20 листопада, біржа заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам «майже 3.1 мільярда доларів».

noworries За матеріалами:

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