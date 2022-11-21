Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів — Finance.ua

Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів Сьогодні 19:36 — Фондовий ринок

Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів

Криптобіржа FTX, яка подала заяву на захист у справі про банкрутство у США, заявила, що заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам майже 3,1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві суду в суботу йдеться про те, що біржа заборгувала близько 1,45 млрд дол своїм 10 найбільшим кредиторам. Раніше повідомлялось, що в FTX щонайменше 1 млрд доларів клієнтів зник з криптобіржі.

Також аналітична компанія Nansen стверджує, що приблизно 662 млн доларів у токенах таємним чином витекли з міжнародних бірж FTX та США, а криптомагната Сема Бенкмана-Фріда допитала поліція Багам.

Раніше повідомлялося, що криптовалютна біржа FTX почала перевірку на тлі новин про зникнення клієнтських коштів.

На початку листопада цього року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проектами СЕО FTX Сема Бакмана-Фріда — FTX та трейдинговою компанією Alameda Research. Більше 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.

Небезпека такої схеми в тому, що у разі потужного скидання FTT ціна криптовалюти почне різко падати, що може призвести до проблем Alameda і FTX.

Нагадаємо, криптовалютна біржа FTX почне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності у компанії, яка викликала втручання регуляторів по всьому світу.

Економічна Правда За матеріалами:

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