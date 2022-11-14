Криптовалюти й світ навколо: FTX збанкрутувала, а японський банк запускає обслуговування через метавсесвіт — Finance.ua

Криптовалюти й світ навколо: FTX збанкрутувала, а японський банк запускає обслуговування через метавсесвіт Сьогодні 14:39 — Фінтех і Картки

Криптовалюти й світ навколо: FTX збанкрутувала, а японський банк запускає обслуговування через метавсесвіт

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 7 до 13 листопада 2022:

Банкрутство FTX Group. Компанія FTX Group Компанія FTX Group подала заяву про банкрутство у США. При цьому банкрутство торкнеться не тільки FTX, а й американського підрозділу, FTX US, трейдингової фірми Alameda Research і ще близько 130 компаній, що входять до FTX Group.

Нагадаємо, увечері 10 листопада CEO FTX Бенкман-Фрід визнав свою провину в краху криптобіржі. Вранці 11 листопада було звільнено весь персонал Alameda Research, а пізніше стало відомо, що біржа Сема Бенкмана-Фріда мала всього 900 мільйонів доларів ліквідних активів проти 9 мільярдів доларів зобов’язань.

Банківське обслуговування через метавсесвіт. MUFG, найбільший банк Японії, вже з наступного року хоче надавати фінансові послуги своїм клієнтам через метавсесвіт.

Банк буде співпрацювати з ANA Holdings, яка розробляє власну платформу метавсесвіту. Очікується, що метавсесвіт почне роботу з базою користувачів в 38 мільйонів, а всередині нього MUFG запропонує клієнтам майже повний перелік своїх фінансових послуг.

Блокчейн і боротьба проти безробіття. Кандидат на пост президента Нігерії Кандидат на пост президента Нігерії пообіцяв використати блокчейн-технології та криптовалюти у боротьбі з безробіттям у країні. Адеволі Адебайо планує створити до 30 мільйонів робочих місць.

За його словами, у разі своєї перемоги на президентських виборах Адебайо та його поплічники розпочнуть співпрацю з 2000 місцевими криптовалютними компаніями. Завдяки їх цифровим продуктам від 10 до 30 мільйонів людей будуть працевлаштовані.

Тест проєкту із впровадження CBDC у Кореї. У серпні 2021 року Центробанк Кореї (BoK) запустив експеримент із впровадження цифрової валюти (CBDC) для транскордонних переказів. Нещодавно регулятор в У серпні 2021 року Центробанк Кореї (BoK) запустив експеримент із впровадження цифрової валюти (CBDC) для транскордонних переказів. Нещодавно регулятор в ідзвітував про його підсумки. Проєкт визнали життєздатним, але не без застережень.

Так, наприклад, серед позитивних моментів тесту з’ясувалося, що впровадження цифрової валюти дійсно спрощує угоди, зокрема транскордонні платежі. Однак при цьому виявилася проблема високого навантаження на систему — через це у години пік доведеться обмежувати швидкість обробки транзакцій у реальному часі. Та і взагалі, попри всі витрати проєкт інтеграції CBDC може виявитися незатребуваним, як це сталося у Японії та Нігерії.

Оплата за відпочинок у готелі в мем-токенах. Розкішний 5-зірковий готель у Дубаї Розкішний 5-зірковий готель у Дубаї почав приймати платежі в мем-токенах Shiba Inu.

W Dubai — готель висококласної американської мережі готелів W Hotels. Він має 349 номерів і належить Marriott International. Зазначимо, що найдешевший двомісний номер, який він надає, коштує близько 700 доларів США, або понад 75 мільйонів токенів SHIB (за нинішніми цінами).

Тепер власники криптомонет Shiba Inu тепер можуть забронювати номери, оплативши їх своїми криптовалютними активами, та насолодитися приватним пляжем із видом на міський пейзаж і Перську затоку.

До слова, W Dubai не перший, хто почав вводити такі криптоновинки для своїх відвідувачів. П’ятизірковий Palazzo Versace Dubai також нещодавно дозволив гостям розраховуватися цифровими валютами. Однак там підтримуються біткойн (BTC), ефір (ETH) і Binance Coin (BNB).

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