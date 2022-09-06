У Варшаві відкривається коворкінг для українських стартапів — Finance.ua

У Варшаві відкривається коворкінг для українських стартапів Вчора 19:42 — Світ

У Варшаві відкривається коворкінг для українських стартапів, www.freepik.com

У Варшаві 8 вересня в рамках програми Polish-Ukranian startup bridge (PUSB) відкривається коворкінг для українських стартапів, які через війну вимушені шукати нові шляхи розвитку власного бізнесу.

Про це повідомляє AIN.

Кожен підприємець, який виконає умови підтримки, отримає місце для роботи та ділових зустрічей, можливість обмінятись досвідом та знайти нові форми польсько-української співпраці у сфері інноваційних проектів.

Коворкінгом можуть користуватись стартапи, які відповідають таким умовам:

Громадяни України, які до 24 лютого запустили розробку власних продуктів та/або послуги з високим технологічним потенціалом. Ведуть бізнес або шукають можливості для розширення своєї діяльності на території Польщі та Європейського Союзу. Підприємці, які мають офіційно зареєстрований стартап не довше 60 місяців (може бути різна форма реєстрації ФОП чи ТОВ).

Тому бізнес, який відповідає умовам, може зареєструватись на сайті Polish-Ukranian startup bridge за посиланням та отримати підтвердження реєстрації.

Після цього треба підписати договір на користування місцем. Загальна кількість учасників коворкінгу обмежена і складає 30 місць.

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