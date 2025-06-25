Нові зобов’язання та обмеження для українців: уряд Польщі готує зміни до законодавства — Finance.ua

Нові зобов’язання та обмеження для українців: уряд Польщі готує зміни до законодавства Сьогодні 17:03 — Світ

Нові зобов’язання та обмеження для українців: уряд Польщі готує зміни до законодавства

У середу, 25 червня, на сайті Урядового центру легалізації (RCL) було опубліковано проєкт змін до спеціального закону про допомогу громадянам України, автором якого є Міністерство внутрішніх справ та адміністрації.

Про це повідомляє Pulshr.

Зміни передбачають, серед іншого, продовження до 4 березня 2026 року періоду, протягом якого перебування на території Республіки Польща громадян України, які прибули туди у зв’язку з воєнними діями в Україні, визнається законним. Йдеться про:

доступ до ринку праці;

доступ до освіти;

доступ до медичного страхування;

доступ до сімейних та соціальних виплат;

можливість перебування осіб, що належать до вразливих груп, у колективних закладах розміщення.

Проєкт передбачає звуження надання допомоги та поступове скасування деяких видів допомоги.

Так, серед іншого, було запропоновано виключити можливість надання спеціальних прав громадянам України, які перетинають кордон на короткий час на підставі дозволу на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху.

«Ці люди перетинають кордон лише на короткий час, а характер їхнього перебування на території Республіки Польща безпосередньо не пов’язаний з воєнними діями на території України», — читаємо в обґрунтуванні проєкту.

Поправка також уточнює умови видачі дозволів на тимчасове проживання, які можуть бути видані лише один раз.

Крім того, буде розширено перелік підстав для анулювання дозволу. Це включає ситуації, коли громадянин України:

подав заяву, що містить неправдиві персональні дані або неправдиву інформацію, або додав документи, що містять такі дані чи інформацію;

надав неправдиві свідчення або приховав правду, або підробив чи змінив документ, щоб використовувати його як справжній, або використав такий документ як справжній;

у разі, якщо шлюб було укладено з метою обійти правила, що визначають принципи та умови в’їзду іноземців на територію Республіки Польща, їх транзиту через цю територію, їх перебування там та виїзду з неї.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації також запропонувало запровадити вимогу підтвердження сімейних зв’язків громадянина третьої країни з громадянином України відповідними документами, тобто документами про цивільний стан або іншими документами, виданими компетентними органами країни.

Як пояснює Міністерство внутрішніх справ, це положення є результатом спроб зловживання положеннями закону про допомогу та спроб легалізувати перебування громадян третіх країн, які ніколи не перебували у сімейних стосунках з громадянами України.

Крім того, проєкт передбачає припинення можливості для українців подавати заявку на отримання номера PESEL UKR та здавати відбитки пальців за місцем проживання особи.

— Вищезазначена зміна зумовлена ​​необхідністю раціонального управління та ефективного використання ІКТ-обладнання (мобільних комп’ютерів — ноутбуків та виділеної мобільної мережі з послугою APN), переданого для вирішення питань, пов’язаних із веденням цивільних справ у Системі Державного реєстру, та оптимізації витрат, понесених у зв’язку із забезпеченням мобільного ведення цих процесів, — йдеться в обґрунтуванні.

Проєкт також передбачає кінцеву дату прийому біженців від війни в Україні до центрів колективного розміщення. Це відбудеться 31 жовтня 2025 року — із застереженням, що в законі будуть зазначені вразливі групи осіб, на яких цей термін не поширюватиметься.

Представник центральної влади (Ради Міністрів) у воєводстві, а також голова адміністрації воєводства (воєводство є найбільшою адміністративною одиницею Польщі. Всього в Польщі 16 воєводств. — Ред.) зможе надавати допомогу у вигляді проживання та харчування:

дітям, на яких отримується допомога на дитину, з оплатою 15 злотих за особу на день;

пенсіонерам, які отримують пенсійну допомогу, з оплатою 15 злотих за особу на день;

особам з довідкою про інвалідність середнього та значного ступеня або еквівалентною довідкою;

тим, хто досяг: для жінок — 60 років, для чоловіків — 65 років, якщо вони не отримують пенсійну допомогу;

вагітним жінкам або особам, які виховують дитину до 12 місяців, на підставі пред’явлених документів;

особам, які самостійно доглядають за трьома або більше дітьми на території Республіки Польща, якщо хоча б один з дітей не досяг 14 років, на підставі пред’явлених документів;

неповнолітнім, які перебувають під опікою або на яких не отримується допомога на дитину;

учням денної середньої школи або професійно-технічного училища, які не досягли 20-річного віку;

особам, які доглядають за особами, зазначеними у ст. 17c пункт 1, якщо вони не отримують допомогу по догляду;

тимчасовим опікунам, призначеним для неповнолітніх, зазначеним у ст. 25a пункт 1.

Кінець порталу «Робота в Польщі»

Поправка також передбачає ліквідацію порталу «Робота в Польщі». Як ми читаємо в обґрунтуванні, запуск цього рішення мав на меті збільшити шанси громадян України на швидку професійну активізацію, а також адаптувати ІТ-системи Державних служб зайнятості.

З огляду на те, що інші портали з пошуку праці були адаптовані для українців, Міністерство адміністрації не бачить сенсу в підтримці спеціального веб-сайту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.