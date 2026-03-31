У валізі знайшли 137-каратний діамант, який вважався зниклим, та безліч коштовностей (фото)

У валізі у сховищі канадського банку, яка зберігалася понад століття, виявлено колекцію королівських коштовностей, які колись вважалися втраченими, зокрема знаменитий Флорентійський діамант.

Про це пише dailygalaxy

Що передувало

Ця валіза належала імператриці Зіті, останній імператриці Австро-Угорщини. Коли її родина втікала від війни та політичних потрясінь на початку 20 століття, вона вирішила сховати частину своєї приватної колекції ювелірних виробів у Канаді, подалі від нестабільності Європи.

Сховище залишалося запечатаним понад 100 років і кожне покоління поважало бажання Зіти зберегти його вміст у таємниці. Зрештою його відкрили її нащадки на чолі з Карлом фон Габсбург-Лотрінгенським.

Історія діаманту

Історія починається з розпаду імперії Габсбургів після Першої світової війни. Приблизно в той час імператор Карл відправив частину сімейних коштовностей до Швейцарії. Після цього деякі експонати, зокрема Флорентійський діамант, зникли з офіційних записів. Згідно з історичними даними, згаданими в джерелі, багато хто вважав, що діамант був вкрадений або підроблений.

У центрі цього відкриття знаходиться Флорентійський діамант, блідо-жовтий камінь вагою близько 137 каратів. Його історія сягає корінням до родини Медічі в Італії, перш ніж він став частиною колекції Габсбургів.

Діамант має подвійну трояндову огранку з трикутними гранями з обох боків. Колись він був частиною австрійських коронних коштовностей і з’являвся на церемоніальних вбраннях таких особ, як імператриця Марія Терезія.

Блідо-жовтий діамант.

У валізі також були інші предмети, такі як значки з коштовним камінням, шпильки для капелюхів угорських королів та декоративні банти, інкрустовані діамантами старовинного огранювання та жовтими сапфірами. Ці предмети допомагають історикам краще зрозуміти, як такі предмети носили та використовували в той час.

Всередині ввалізи можна побачити безліч історичних коштовностей, зокрема вишукані брошки, смарагдові вироби та жовте дорогоцінне каміння., Фото: Насуна Стюарт-Улін

Зіта не лише сховала коштовності, вона також встановила чіткі правила. Валізу не можна було відкривати до 100 років після смерті Карла в 1922 році. Згідно зі звітом, її родина неухильно дотримувалася цих інструкцій, продовжуючи оплачувати сховище, не розкриваючи, що в ньому зберігалося.

Що тепер

Тепер, коли коштовності було знайдено, очікується, що їх виставлять у канадському музеї, перш ніж повернуть на зберігання. Карл фон Габсбург-Лотрінген сказав, що хоче, щоб громадськість мала змогу їх побачити, водночас визнаючи роль Канади в історії його родини.

«Наше щире бажання — зробити наші історично значущі приватні коштовності доступними для громадськості», — заявив він. — Ми хотіли б висловити свою вдячність народу Канади, який надав безпечний притулок нашій родині в 1940 році, захистивши їх від надзвичайно складних обставин".

