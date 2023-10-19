У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними — Finance.ua

У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними Сьогодні 18:30 — Світ

У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними

В іспанській Валенсії протягом місяця тривав експеримент із чотириденним робочим тижнем. Комісія експертів із охорони здоровʼя та соціальних наук виявила, що він позитивно вплинув на здоровʼя людей і зменшив викиди палива.

Про це пише Reuters.

До експериментального проєкту залучили 360 працівників у Валенсії: вони мали вихідні з суботи до понеділка включно у період з 10 квітня до 7 травня.

Експерти зʼясували, що багато учасників використовували довгі вихідні, щоб зайнятися спортом, приготувати домашню їжу, провести час з дітьми й просто відпочити. У таких людей покращилося самопочуття, знизився рівень стресу і натомість збільшився рівень щастя. Однак курці та ті, хто вживає алкоголь, частіше вдавалися до шкідливих звичок.

Якість повітря у понеділки протягом місяця теж покращилася, бо викиди двоокису азоту були менші ніж зазвичай.

Сфера туризму теж отримала переваги від довгих вихідних, тоді як роздрібні торговці сказали, що стали продавати менше.

theБабель За матеріалами:

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