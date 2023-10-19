У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними — Finance.ua
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У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними

Світ
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У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними
У Валенсії завершився експеримент з чотириденним робочим тижнем. Результати вважають позитивними
В іспанській Валенсії протягом місяця тривав експеримент із чотириденним робочим тижнем. Комісія експертів із охорони здоровʼя та соціальних наук виявила, що він позитивно вплинув на здоровʼя людей і зменшив викиди палива.
Про це пише Reuters.
До експериментального проєкту залучили 360 працівників у Валенсії: вони мали вихідні з суботи до понеділка включно у період з 10 квітня до 7 травня.
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Експерти зʼясували, що багато учасників використовували довгі вихідні, щоб зайнятися спортом, приготувати домашню їжу, провести час з дітьми й просто відпочити. У таких людей покращилося самопочуття, знизився рівень стресу і натомість збільшився рівень щастя. Однак курці та ті, хто вживає алкоголь, частіше вдавалися до шкідливих звичок.
Якість повітря у понеділки протягом місяця теж покращилася, бо викиди двоокису азоту були менші ніж зазвичай.
Сфера туризму теж отримала переваги від довгих вихідних, тоді як роздрібні торговці сказали, що стали продавати менше.

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За матеріалами:
theБабель
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