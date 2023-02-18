Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день — Finance.ua
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Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день

Фондовий ринок
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Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день
Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день
Студія ігор Fingersoft дійшла висновку, що 6 годин 5 днів на тиждень дають працівникам можливість краще балансувати між роботою та вільним часом, при цьому зберегти або навіть поліпшити продуктивність.
Про це пише Work.ua.
У 2021-2022 роках у Fingersoft випробовували чотириденний робочий тиждень і шестигодинний робочий день ​​п’ять днів на тиждень. Так у компанії намагалися знайти оптимальний графік роботи, який би й співробітникам підходив, й позитивно впливав на бізнес-результат.
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Тоді в експерименті взяло участь близько 50% команди. Зрештою «шестигодинний робочий день показав більше переваг для співробітників», тому Fingersoft вирішив прийняти його назавжди й лишити при цьому 90% зарплати.
За словами CEO компанії Яакко Кульмаойя, існують різні способи значно покращити добробут працівників, зберігши або навіть підвищивши рівень продуктивності.
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«Запроваджений графік роботи дає працівникам можливість краще балансувати між роботою та вільним часом. Стосовно продуктивності, ми помітили: що краще почувається працівник, то кращий його чи її внесок у роботу, то позитивніша атмосфера в команді», — додав він.
Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

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За матеріалами:
Finance.ua
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