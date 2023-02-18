Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день — Finance.ua

Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день Сьогодні 04:24 — Фондовий ринок

Чотириденка не виправдала сподівань: геймдев-студія з Фінляндії впроваджує 6-годинний робочий день

Студія ігор Fingersoft дійшла висновку, що 6 годин 5 днів на тиждень дають працівникам можливість краще балансувати між роботою та вільним часом, при цьому зберегти або навіть поліпшити продуктивність.

Про це пише Work.ua.

У 2021-2022 роках у Fingersoft випробовували чотириденний робочий тиждень і шестигодинний робочий день ​​п’ять днів на тиждень. Так у компанії намагалися знайти оптимальний графік роботи, який би й співробітникам підходив, й позитивно впливав на бізнес-результат.

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Тоді в експерименті взяло участь близько 50% команди. Зрештою «шестигодинний робочий день показав більше переваг для співробітників», тому Fingersoft вирішив прийняти його назавжди й лишити при цьому 90% зарплати.

За словами CEO компанії Яакко Кульмаойя, існують різні способи значно покращити добробут працівників, зберігши або навіть підвищивши рівень продуктивності.

«Запроваджений графік роботи дає працівникам можливість краще балансувати між роботою та вільним часом. Стосовно продуктивності, ми помітили: що краще почувається працівник, то кращий його чи її внесок у роботу, то позитивніша атмосфера в команді», — додав він.

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