У Туреччині знайшли запаси нафти на 1 мільярд доларів — Finance.ua

У Туреччині знайшли запаси нафти на 1 мільярд доларів Вчора 14:12 — Енергетика

У Туреччині під час дворічної розвідувальної роботи на дослідницьких родовищах було знайдено високоякісну нафту у двох свердловинах у провінції Адана.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, вартість запасів чорного золота оцінили приблизно в 1 млрд дол.

«Пробуривши ще 8 свердловин на тому ж родовищі, хочемо продовжити роботу на 10 свердловинах», — додав він.

Поклади нафти виявили біля Сойсали в районі Джейхан провінції Адана на дослідницьких родовищах «Чукурова 1» та «Чукурова 2», що належать Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

Підводний трубопровід для Туреччини

Туреччина веде будівництво підводного трубопроводу для доступу до родовища природного газу в Чорному морі.

Так уряд країни хоче позбутися залежності від імпортних енергоресурсів, зокрема з рф.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що до першого кварталу 2023 року на газовому родовищі Сакар’я, яке було відкрито у серпні 2020 року, можна видобувати 10 мільйонів кубометрів блакитного палива.

Укрінформ За матеріалами:

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