У Туреччині знайшли запаси нафти на 1 мільярд доларів — Finance.ua
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У Туреччині знайшли запаси нафти на 1 мільярд доларів

Енергетика
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У Туреччині під час дворічної розвідувальної роботи на дослідницьких родовищах було знайдено високоякісну нафту у двох свердловинах у провінції Адана.
За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, вартість запасів чорного золота оцінили приблизно в 1 млрд дол.
«Пробуривши ще 8 свердловин на тому ж родовищі, хочемо продовжити роботу на 10 свердловинах», — додав він.
Поклади нафти виявили біля Сойсали в районі Джейхан провінції Адана на дослідницьких родовищах «Чукурова 1» та «Чукурова 2», що належать Turkish Petroleum Corporation (TPAO).
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Підводний трубопровід для Туреччини

Туреччина веде будівництво підводного трубопроводу для доступу до родовища природного газу в Чорному морі.
Так уряд країни хоче позбутися залежності від імпортних енергоресурсів, зокрема з рф.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що до першого кварталу 2023 року на газовому родовищі Сакар’я, яке було відкрито у серпні 2020 року, можна видобувати 10 мільйонів кубометрів блакитного палива.
За матеріалами:
Укрінформ
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