У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років — Finance.ua
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У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років

Вчора 09:44Енергетика
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У турецьких родовищах уздовж узбережжя Чорного моря є енергетичні ресурси, щоб задовольнити світові потреби протягом 45 років.
Про це заявив заступник голови правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку Біналі Йилдирим, повідомляє CNN Turk.
«Ми знайшли газ, у нас газу 540 млрд кубометрів. Але це лише початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезне багатство. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього», — заявив він.
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За словами Йилдирима, родовище сірководню є порівняльною перевагою Туреччини.
«Отже, ми маємо ці ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя Чорного моря. Це майбутня порівняльна перевага Туреччини», — додав Йилдирим.
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Раніше стало відомо, що у червні минулого року Туреччина виявила нове родовище природного газу в Чорному морі. Попередні дослідження показали, що у новому родовищі Амасра-1 є значні запаси газу. Інших подробиць про родовище тоді не було. А вже у серпні того ж року президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина знайшла в Чорному морі найбільше в його історії родовище природного газу. За його словами, родовище містить 320 млрд кубометрів газу, його розробку сподіваються розпочати вже до 2023 року.

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За матеріалами: УНІАН
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