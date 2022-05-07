Шмигаль пояснив, як вплине нафтове ембарго на війну в Україні — Finance.ua
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Шмигаль пояснив, як вплине нафтове ембарго на війну в Україні

Вчора 16:25Енергетика
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Шмигаль пояснив, як вплине нафтове ембарго на війну в УкраїніШмигаль пояснив, як вплине нафтове ембарго на війну в Україні, freepik.com
Ембарго на російські нафту та газ не зможе миттєво зупинити агресію росії проти України. Проте заборона російських енергоресурсів сповільнить фінансування війни.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі канадського телеканалу CBC News.
«Це не зупинить вторгнення миттєво, але це допоможе нам боротися з ворогом, який ставатиме дедалі слабшим, і з часом у нього не буде коштів для фінансування злочинів і цієї війни», — заявив глава уряду.
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Він також подякував Канаді за те, країна однією з перших запровадила ембарго на російські газ та нафту. Він закликав європейські країни наслідувати приклад Канади та позбавити росію засобів для фінансування війни.
Нагадаємо, Євросоюз працює над шостим пакетом санкцій проти росії, наразі йдуть переговори про запровадження нафтового ембарго.
Проте Угорщина вже виступила проти введення ембарго на російську нафту.
Водночас Словаччина та Болгарія запевнили, що підтримають заборону на нафту з рф, але просять більший перехідний період.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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