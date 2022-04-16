У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію "тільки для росіян" — Finance.ua

Повідомляється, що нова авіакомпанія, що отримала назву Southwind, офіційно почне свою діяльність в кінці травня. Базуватися вона буде в Анталії.
Планується, що спочатку Southwind буде експлуатувати п’ять літаків Airbus — три широкофюзеляжних і два вузькофюзеляжних.
Раніше влада Туреччини ухвалила «дорожню карту» по залученню туристів з росії, що включає три основні пункти.
Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту — 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.
Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співробітництво туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для «пакетних» туристів з росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.
Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і перевозитиме тільки туристів з росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з рф.
Зазначимо, росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, в 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як в 2022 році Туреччина очікувала 7 мільйонів відпочиваючих з росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни в березні їхня кількість істотно зменшилася.