У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію "тільки для росіян" — Finance.ua
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У Туреччині розкрили деталі про нову авіакомпанію "тільки для росіян"

16.04.2022, 11:02Валюта
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Стали відомі деталі про нову турецьку авіакомпанію, яка буде перевозити виключно російських туристів на курорти Туреччини.
Про це пише Airport Haber.
Повідомляється, що нова авіакомпанія, що отримала назву Southwind, офіційно почне свою діяльність в кінці травня. Базуватися вона буде в Анталії.
Планується, що спочатку Southwind буде експлуатувати п’ять літаків Airbus — три широкофюзеляжних і два вузькофюзеляжних.
Раніше влада Туреччини ухвалила «дорожню карту» по залученню туристів з росії, що включає три основні пункти.
Перший пункт стосується надання кредитної підтримки під держгарантії турецьким туроператорам, що базуються в росії, в першу чергу, таким компаніям, як Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту — 300 мільйонів доларів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.
Другий пункт стосується вже досягнутої домовленості про співробітництво туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines, що передбачає виділення 1,5 мільйона місць для «пакетних» туристів з росії. Ще 500 тисяч російських туристів обіцяє перевезти лоукостер Pegasus Airlines. Таким чином, в 2022 році гарантовано відвідати Туреччину зможуть 2 мільйони російських туристів.
Третій пункт передбачає можливість створення нової авіакомпанії, яка буде базуватися в Анталії і перевозитиме тільки туристів з росії до Туреччини. У разі створення цієї компанії влада Туреччини розраховує залучити додатково 1 млн туристів з рф.
Зазначимо, росія вже кілька років поспіль є лідером за кількістю відправлених туристів до Туреччини. Так, в 2021 році в країні відпочили майже 4,7 мільйона російських туристів, тоді як в 2022 році Туреччина очікувала 7 мільйонів відпочиваючих з росії. У січні-лютому цього року потік російських туристів до Туреччини збільшився на 39 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проте з початком війни в березні їхня кількість істотно зменшилася.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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