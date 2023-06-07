У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій — Finance.ua
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У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій

Казна та Політика
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У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій
У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій
Уряд у травні 2023 року перерахував місцевим бюджетам 15,8 млрд грн міжбюджетних трансфертів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Ця сума становила 87,2% від передбачених розписом асигнувань. Зокрема було перераховано:
  • базову дотацію перераховано в сумі 2,4 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань;
  • додаткові дотації перераховано в сумі 2,2 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань.
«Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій у травні залишилась реверсна дотація в обсязі 242 млн грн, яка не перераховувалась до державного бюджету в умовах воєнного часу», — йдеться в повідомленні.
У травні місцеві бюджети отримали майже 16 мільярдів субвенцій
Крім того, залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень — травень 2023 року збільшились на 52,6 млрд грн і становлять 168 млрд гривень.
У міністерстві додають, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України, що дозволило органам місцевого самоврядування і надалі забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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