У Трампа анонсували кроки зі зближенні позицій України та рф у наступні сто днів — Finance.ua
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У Трампа анонсували кроки зі зближенні позицій України та рф у наступні сто днів

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У Трампа анонсували кроки зі зближенні позицій України та рф у наступні сто днів
У Трампа анонсували кроки зі зближенні позицій України та рф у наступні сто днів
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що між позиціями українських і російських представників стосовно встановлення миру існує «дуже велика прірва». Він запевнив: Америка працюватиме над їхнім зближенням.
Про це він сказав в ефірі Fox News.
Коментуючи питання про ситуацію перемовин стосовно війни в Україні, американський віцепрезидент заявив: «Перший і необхідний крок для вирішення російсько-українського конфлікту полягав у тому, щоб кожна зі сторін зробила пропозицію щодо миру».
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«І це насправді сталося. Українці сказали: „Ми цього хочемо“. росіяни сказали: „Ми цього хочемо“. І тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати якось зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці», — підкреслив Венс.
Водночас він наголосив, що адміністрація Трампа протягом наступних 100 днів намагатиметься зблизити позиції Києва й москви.
«У нас є пропозиція щодо миру, і ми будемо наполегливо працювати протягом наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити сторони цих хлопців», — запевнив він.
За матеріалами:
Українська правда
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