У світі рекордно впали поставки смартфонів — Finance.ua

У світі рекордно впали поставки смартфонів Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

У світі рекордно впали поставки смартфонів

Поставки смартфонів у світі в четвертому кварталі 2022 року впали на 18,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року — до 300,3 млн штук.

Про це свідчать попередні дані InternationalDataCorporation (IDC).

Повідомляється, що це рекордне зниження показника за час розрахунків.

За підсумками 2022 року продаж скоротився на 11,3% і склав 1,21 млрд штук — це найнижчий показник з 2013 року. Зазначається, що це обумовлено значним зниженням споживчого попиту, високою інфляцією та економічною невизначеністю.

IDC раніше очікував відновлення ринку на 2,8% у 2023 році. Однак дуже слабкі результати четвертого кварталу ставлять під сумнів цей прогноз, наголошується у повідомленні компанії.

«Ми ніколи не бачили, щоб поставки у святковий квартал були нижчими, ніж у попередньому кварталі. Однак слабкий попит і значні запаси змусили постачальників різко скоротити поставки. Цей святковий квартал говорить нам про те, що інфляція, яка посилюється, і зростаючі макроекономічні проблеми продовжують стримувати споживчі витрати навіть більше, ніж очікувалося, і відсувають будь-яке можливе відновлення ринку до самого кінця 2023 року», — каже директор з досліджень IDCWorldwideTracker Набіла Попал.

Південнокорейська Samsung Electronics минулого року скоротила продажі на 4,1%, але залишилася лідером серед найбільших світових виробників, наростивши частку ринку до 21,6%. Поставки Apple Inc. теж знизилися — на 4%, але її частка на глобальному ринку зросла до 18,8%, а продажі китайських Xiaomi, OPPO (підрозділ BBKElectronics) і vivo впали на 19,8%, 22,7% і 22,8% відповідно.

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