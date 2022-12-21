У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото) — Finance.ua
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У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)

Технології&Авто
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У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)
У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)
Mercedes-Benz G-Class 2022 отримав ультрарозкішну версію HG Ultimate. Створили її в ательє Hofele, яке вже не вперше робить тюнінг Гелендвагена. Подробиці авто розкрили на офіційному його сайті.
Дизайн Mercedes G-Class HG Ultimate змінили на кшталт Maybach. Він отримав хромовану решітку радіатора та численні сріблясті накладки. Його колісні арки розширили, щоб розмістити 24-дюймові колеса з низькопрофільними шинами.

У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)
Однак найоригінальніша риса авто — його задні двері. Вони відчиняються проти руху, як у Rolls-Royce Cullinan. Для зручності посадки та висадки також з’явилися висувні підніжки з електроприводом.
У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)
В обробці салону використані помаранчеві шкіра та алькантара, а також дороге дерево. Підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce. Ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом, підігрівом та вентиляцією.
У стилі Rolls-Royce: представлений найрозкішніший Гелендваген (фото)
За основу взяли Mercedes-AMG G63, та його двигун залишився без змін. Позашляховик оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 220 км/год.
За матеріалами:
Фокус
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