У столиці у квітні відновили роботу понад 900 об’єктів бізнесу — Finance.ua

У столиці у квітні відновили роботу понад 900 об’єктів бізнесу

Вчора 21:25 — Фондовий ринок

У столиці у квітні відновили роботу понад 900 об’єктів бізнесу

У Києві за останні 10 днів понад 900 підприємців відновили свою роботу.

Про це 8 квітня повідомляє пресслужба Київради у Фейсбуці

«Поступово торгові мережі відновлюють логістичні шляхи доставки продовольства до столиці. Протягом останніх 10 днів на мапі міста відновили роботу понад 900 об’єктів бізнесу, в тому числі продуктові магазини, аптеки, банки та заклади харчування. Наразі працюють майже всі мережі продовольчих товарів. Гуманітарний штаб забезпечує найнезахищеніші верстви населення і допомагає з логістикою роздрібній торгівлі, щоб мешканці мали змогу купувати все необхідне в магазинах та аптеках, які вже працюють», — розповів заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Читайте також У Києві оживає метро: продовжено рух по червоній лінії

Також з метою недопущення гуманітарної кризи за ініціативи Київського міського голови Віталія Кличка працює Гуманітарний штаб Києва, який накопичує резерв та забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності першочергово тих, хто найбільше цього потребує — одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

Ситуація у столиці під контролем, продовольчої кризи немає.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.